Jannik Sinner vence a Ruud, completa la colección de Masters 1000 y hace historia frente a su gente

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué atraviesa el mejor momento de su carrera. El número uno del mundo conquistó este domingo el Masters 1000 de Roma tras imponerse al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4, resultado con el que completó el llamado “Career Golden Masters”, reservado para los campeones de los nueve torneos Masters 1000 del circuito ATP.

Con apenas 24 años, el italiano se convirtió en el jugador más joven en conseguir esta marca y reforzó su candidatura como máximo favorito para Roland Garros.

THE YOUNGEST EVER TO COMPLETE A CAREER GOLDEN MASTERS. 🏆@janniksin defeats Ruud 6-4 6-4 to claim the Rome title!#IBI26 pic.twitter.com/jVs8KwYpwu — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026

Sinner entra en un grupo exclusivo junto a Novak Djokovic y Rafael Nadal

El triunfo en el Foro Itálico permitió a Jannik Sinner alcanzar registros que solo habían conseguido leyendas como Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El italiano ya presume los nueve títulos Masters 1000 del circuito y además igualó una hazaña de Nadal al conquistar en una misma temporada los tres grandes torneos sobre tierra batida: Montecarlo, Madrid y Roma.

Además, se convirtió en el primer jugador capaz de ganar seis Masters 1000 de manera consecutiva, una racha que incluye París 2025, Indian Wells 2026, Miami 2026, Montecarlo 2026, Madrid 2026 y ahora Roma.

Jannik Sinner: MASTER OF ALL 🏆@janniksin becomes the second man in history to win all nine ATP Masters 1000 events 👏 pic.twitter.com/osQCEt9fOI — ATP Tour (@atptour) May 17, 2026

Así fue la victoria de Jannik Sinner sobre Casper Ruud

La final comenzó con un Casper Ruud agresivo y sólido desde el servicio. El noruego incluso logró romper el saque de Sinner en los primeros juegos y mostró una estrategia enfocada en desgastar físicamente al italiano.

Ruud apostó por intercambios largos, golpes profundos y constantes dejadas para mover al número uno del mundo por toda la pista. Durante varios minutos, el plan pareció funcionar.

Sin embargo, Jannik Sinner ajustó rápidamente su tenis y comenzó a dominar el encuentro. El italiano remontó el marcador en el primer set y terminó imponiendo condiciones con su potencia desde el fondo de la cancha.

En la segunda manga, el tenista local elevó aún más su nivel y obligó a Ruud a adoptar una postura más defensiva. Aunque el noruego peleó hasta el final, Sinner cerró el partido tras una hora y cuarenta y cinco minutos de juego.

THE MOMENT JANNIK SINNER BECAME A ROME CHAMPION



The youngest man in history to win all 9 Masters titles



The only men in history to do it:



Djokovic – 31 years old



𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 𝟐𝟒 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝



He doesn’t chase records, he re-writes them



🇮🇹🥹 pic.twitter.com/8N8uBqqSUg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026

El Foro Itálico explotó con el título de Sinner

La atmósfera en Roma fue una auténtica fiesta para el tenis italiano. Pelucas naranjas, banderas, cánticos y camisetas con los colores de Jannik Sinner dominaron las gradas del Foro Itálico.

La expectativa era enorme, ya que Italia llevaba cincuenta años sin ver a un compatriota conquistar el Masters 1000 de Roma, desde el título conseguido por Adriano Panatta en 1976.

Incluso el presidente de Italia, Sergio Mattarella, estuvo presente en la final y recibió una ovación antes del inicio del encuentro.

Tras coronarse campeón, Sinner recordó al propio Panatta durante la ceremonia de premiación.

“Obviamente no te vi ganar, a lo mejor ni mis padres estaban juntos todavía”, dijo el italiano sobre la pista a la leyenda del tenis transalpino.

Un sogno ❤️ Ce l’abbiamo fatta 🏆 Grazie Roma 🇮🇹🫶🏻 pic.twitter.com/I8URp1kekJ — Jannik Sinner (@janniksin) May 17, 2026

Sinner deja atrás las dudas físicas y manda advertencia rumbo a Roland Garros

El título en Roma también sirvió para despejar parte de las dudas sobre el estado físico de Jannik Sinner, quien durante las semifinales mostró señales de agotamiento.

El italiano respiró con dificultad en algunos momentos, se apoyó constantemente sobre sus rodillas e incluso las cámaras captaron instantes donde parecía afectado físicamente. Las especulaciones sobre posibles ataques de ansiedad o problemas físicos crecieron rápidamente en redes sociales.

A pesar de ello, Sinner respondió dentro de la pista y cerró el torneo con autoridad.

La ausencia de Carlos Alcaraz, fuera por lesión, también abrió el camino para que el italiano consolidara su dominio en la gira de tierra batida.

Jannik Sinner ya piensa en Roland Garros

Con el Masters 1000 de Roma en sus manos, Jannik Sinner llega como uno de los grandes favoritos a conquistar Roland Garros, torneo que todavía no figura en su palmarés.

El italiano vive una etapa dominante en el circuito ATP. Recuperó el número uno del ranking mundial, suma 34 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 y sigue ampliando una colección de récords que lo colocan como la gran figura de la nueva generación junto a Carlos Alcaraz.

Tras conquistar el Abierto de Australia, Wimbledon y las Finales ATP en temporadas recientes, ahora su gran objetivo es París.

Levantar el trofeo en Roland Garros le permitiría acercarse aún más a la élite absoluta del tenis mundial y confirmar que su dominio apenas comienza.

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