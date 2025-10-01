Jannik Sinner se corona en el Abierto de China y es el tercer jugador que gana el torneo más de una vez

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se proclamó este miércoles campeón del Abierto de China al superar en la final al estadounidense Learner Tien (n.52 ATP) por 6-2 y 6-2 en una hora y doce minutos en la pista central Diamond del complejo tenístico pequinés.

Con este triunfo, el jugador de 24 años logra su vigésimo primer título ATP, el tercero de 2025 tras el Abierto de Australia y Wimbledon, e iguala a Rafael Nadal y Novak Djokovic como los únicos con más de una corona en Pekín.

El partido arrancó con un regalo de Tien: doble falta en su primer servicio y tres bolas de rotura para el italiano. Sinner necesitó solo esperar el error de su rival para tomar la delantera.

Con el saque como principal arma -cinco ‘aces’ en el primer parcial-, consolidó la ventaja con autoridad y volvió a romper en el 4-1, tras un intercambio en el que movió a su rival desde el fondo para subir a la red y cerrar el punto.

El 6-2 llegó con otro juego en blanco y un ‘ace’ final, después de que incluso una doble falta momentánea no alterara su control del marcador.

Tien, la joven revelación estadounidense del torneo intentó reponerse en la segunda manga y abrió con un juego perfecto al saque (40-0), lo que levantó a la grada.

Incluso dispuso de una bola de rotura en el segundo juego, pero Sinner la neutralizó con un servicio directo y amarró el 1-1.

Desde ahí, la solidez del número dos del ranking mundial volvió a imponerse: un quiebre en el quinto juego, propiciado por una nueva doble falta del estadounidense, y otro en el séptimo, dejaron sin margen a su rival.

Con un parcial de tres juegos consecutivos, cerró el encuentro con el mismo marcador del primer set, 6-2.

Las estadísticas explican el desenlace: Sinner firmó 10 “aces”, apenas una doble falta y ganó el 70 % de los puntos jugados, sin ceder nunca su saque.

Aprovechó cuatro de seis opciones de rotura, mientras que Tien, con seis dobles faltas y sin “aces”, no pudo concretar ninguna de las dos que dispuso.

El italiano también fue más preciso en los intercambios, con 22 golpes ganadores por solo 9 errores no forzados, y dominó los puntos cortos (41-21), mostrando solidez en los momentos de presión.

Tien, que llegaba a su primera final ATP con apenas 19 años y tras vencer en semifinales al ruso Daniil Medvedev y en cuartos al italiano Lorenzo Musetti, ambos por abandono de sus rivales por problemas físicos, apenas pudo inquietar el ritmo del principal cabeza de serie del torneo, aunque dejó destellos de su potencial, sobre todo en su inicio del segundo parcial.

La diferencia con la final de 2024 fue evidente. Entonces, Sinner y Carlos Alcaraz disputaron un pulso de más de tres horas, decidido en dos desempates, con un ambiente dividido en las gradas y un nivel de tensión máxima.

Este año, las festividades por el Día Nacional de China, que comenzaron este miércoles, llevaron el aforo al máximo en la pista central Diamond, pero la emoción fue menor: el guion del partido quedó marcado desde la primera doble falta del joven estadounidense, sin opciones de prolongar la resistencia.

Con este título, Sinner suma ya dos coronas en Pekín (2023 y 2025) y se convierte en el tercer jugador con más de un título en el torneo, tras Djokovic y Nadal.

Extiende además a nueve su racha de finales consecutivas en pista dura y a 23-2 su balance en esta superficie en 2025.

El italiano, que ya ganó el Abierto de Australia y Wimbledon este año, refuerza su candidatura a las Finales ATP de Turín y viajará ahora a Shanghái para disputar el Masters 1000, donde no estará Alcaraz, en la continuidad de la gira asiática.

