Sinner abandona la final y Carlos Alcaraz gana el Masters 1000 de Cincinatti

El Masters 1000 de Cincinnati tuvo un desenlace inesperado. El español Carlos Alcaraz levantó el trofeo tras la retirada del italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP y campeón defensor, quien no pudo continuar después de apenas 23 minutos de juego. El marcador reflejaba un contundente 5-0 a favor del murciano cuando el partido se detuvo.

“Lo siento Jannik”, escribió Alcaraz sobre la cámara de televisión al finalizar el encuentro, en un gesto de respeto hacia su rival.

Hace un mes, ambos habían protagonizado otra final de alto voltaje en Wimbledon, donde el italiano se quedó con la victoria. En este 2025 ya se habían cruzado en tres finales: Roma y Roland Garros, ganadas por Alcaraz, y la de Londres, que se llevó Sinner.

La de Cincinnati era la cuarta batalla del año entre dos de los jugadores más dominantes del circuito.

Una final corta y marcada por la lesión

El partido comenzó con señales preocupantes para Sinner. Cedió su servicio en blanco en el primer juego, algo poco común en su tenis. En su siguiente turno al saque volvió a sufrir y Alcaraz lo quebró de nuevo, situándose rápidamente 3-0. El número uno del mundo lucía desconectado, sin energía y sin buscar indicaciones en su banquillo.

Con el 4-0 en contra, Sinner intentó reaccionar, pero una doble falta entregó otro quiebre a Alcaraz. Entonces pidió atención médica. Los doctores lo revisaron en pista y el italiano explicó que no sentía control sobre su cuerpo y que no podía seguir compitiendo.

El título significó el sexto del año para Alcaraz, tras conquistar Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s. En Cincinnati superó una ruta exigente: derrotó al bosnio Damir Dzumhur, al serbio Hamad Mededovic, al italiano Luca Nardi, al ruso Andrey Rublev y al alemán Alexander Zverev antes de enfrentar a Sinner.

Esta fue su segunda final en Cincinnati. En 2023 había caído frente al serbio Novak Djokovic, pero ahora la historia fue distinta. El triunfo le permite recortar la diferencia de puntos en el ranking con Sinner justo antes del arranque del Abierto de Estados Unidos, donde el italiano defiende el título.

La derrota también cortó una racha de 26 victorias consecutivas en pista rápida de Sinner, una marca que lo había colocado en un selecto grupo donde figuran Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.



