Extenista Monica Seles revela que padece enfermedad incurable que le debilita los músculos

La ganadora de 9 Grand Slamas destapó en los días previos al US Open la pesadilla que ha vivido los últimos 3 años

Monica Seles (centro) posa entre Victoria Azarenka (i) y Serena Williams (d).

Monica Seles (centro) posa entre Victoria Azarenka (i) y Serena Williams (d). Crédito: David Goldman | AP

Por  Jorge Hernández

La extenista Monica Seles, ganadora de nueve Grand Slams, ha revelado que sufre desde hace tres años ‘miastenia gravis’, una enfermedad neuromuscular que debilita los músculos.

A sus 51 años, la jugadora de origen yugoslavo, pero nacionalizada estadounidense, decidió contar su enfermedad a escasos días de que comience el US Open para dar visibilidad sobre esta condición.

Estaba jugando al tenis con unos niños o con unos familiares y fallé una bola. Era como que veía dos pelotas. Eran síntomas que no podía ignorar. Me llevó tiempo absorberlos y poder hablar abiertamente sobre ello, porque es algo muy difícil. Me afecta en el día a día mucho“, contó Seles en una entrevista para la agencia AP.

Seles ganó ocho Grand Slams entre los 16 y los 19 años, pero sufrió un ataque con cuchillo en Hamburgo en 1993, mientras disputaba un partido, que le dejó fuera de las pistas durante dos años, y solo ganó un grande más después de ese incidente. Se retiró definitivamente en 2003, con 53 títulos en su palmarés y 178 semanas en lo más alto de la clasificación.

¿Qué es la miastenia gravis?

La miastenia gravis no tiene cura y poco a poco debilita los músculos que controlan el movimiento de los ojos, la cara, la mandíbula, la garganta y las extremidades, por lo que puede afectar la capacidad de hablar, tragar, respirar y realizar otras actividades diarias. 

En este padecimiento la debilidad muscular se agrava con la actividad física y se ralentiza con el descanso.

