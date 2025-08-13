Extenista Monica Seles revela que padece enfermedad incurable que le debilita los músculos

La extenista Monica Seles, ganadora de nueve Grand Slams, ha revelado que sufre desde hace tres años ‘miastenia gravis’, una enfermedad neuromuscular que debilita los músculos.

A sus 51 años, la jugadora de origen yugoslavo, pero nacionalizada estadounidense, decidió contar su enfermedad a escasos días de que comience el US Open para dar visibilidad sobre esta condición.

“Estaba jugando al tenis con unos niños o con unos familiares y fallé una bola. Era como que veía dos pelotas. Eran síntomas que no podía ignorar. Me llevó tiempo absorberlos y poder hablar abiertamente sobre ello, porque es algo muy difícil. Me afecta en el día a día mucho“, contó Seles en una entrevista para la agencia AP.

Tennis legend Monica Seles opens up about being diagnosed with Myasthenia Gravis and how it’s affected her day-to-day life.



Symptoms include weakness in the arm and leg muscles, double vision, fatigue, shortness of breath, difficulty speaking, and swallowing.



Seles ganó ocho Grand Slams entre los 16 y los 19 años, pero sufrió un ataque con cuchillo en Hamburgo en 1993, mientras disputaba un partido, que le dejó fuera de las pistas durante dos años, y solo ganó un grande más después de ese incidente. Se retiró definitivamente en 2003, con 53 títulos en su palmarés y 178 semanas en lo más alto de la clasificación.

¿Qué es la miastenia gravis?

La miastenia gravis no tiene cura y poco a poco debilita los músculos que controlan el movimiento de los ojos, la cara, la mandíbula, la garganta y las extremidades, por lo que puede afectar la capacidad de hablar, tragar, respirar y realizar otras actividades diarias.

En este padecimiento la debilidad muscular se agrava con la actividad física y se ralentiza con el descanso.

