Eiza González presume sus clases de tenis con su novio Grigor Dimitrov

Eiza González ha demostrado que el amor y el deporte pueden ir de la mano en su relación con el tenista profesional Grigor Dimitrov.

Recientemente, la actriz mexicana compartió en sus redes sociales cómo su novio búlgaro le da “clases privadas” de tenis.

En las imágenes, difundidas a través de Instagram, se observa a Eiza posando con la raqueta mientras Dimitrov, con actitud de entrenador serio, le enseña técnicas básicas de tenis.

“¿Cómo creen que son mis habilidades en el tenis?”, escribió la actriz en tono divertido sobre una de las fotografías, y en otra agregó: “Estoy coqueteando con mi entrenador”.

Esta frase que provocó numerosos comentarios entre sus seguidores por la evidente química y simpatía de la pareja.

Eiza González habló sobre su relación con Grigor Dimitrov

Tras confirmar su romance con Grigor Dimitrov, Eiza González compartió algunos detalles sobre cómo es su relación con el tenista búlgaro.

Hace poco, en su paso por la alfombra roja de la premiere del filme Fountain of Youth, la actriz mexicana fue cuestionada sobre su romance con Dimitrov por un reportero de Extra TV.

A diferencia de otras ocasiones, González no dudó en responder y compartir algunos detalles sobre su relación.

“No la hemos visto (se refirió a la película) él la está esperando con impaciencia y yo le digo: ‘Solo tres días más’”, dijo la actriz al ser preguntada sobre si ella y su novio ya habían visto la película.

Hace un par de semanas, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

