Pronóstico del tiempo en Dallas para este sábado 30 de mayo

Este sábado 30 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén nubes y claros. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 75 grados Fahrenheit (24ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:21 h y se marchará a las 20:29 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 97 grados Fahrenheit (24 y 36 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 2% por la mañana, 2% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.