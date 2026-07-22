México decomisa a grupos criminales en Tamaulipas armas conectadas al Departamento de Estado de EE.UU.

La Fiscalía del Estado deTamaulipas, que gobierna Américo Villarreal, investiga cómo armas conectadas al uso oficial de personal del gobierno de Estados Unidos llegaron a manos de criminales en la entidad, según información exclusiva compartida a LA OPINIÓN.

Las armas fueron confiscadas por elementos de la Guardia Nacional, Estatal y el Ejército mexicano en distintas operaciones, indican documentos revisados por este diario, los cuales cuentan con la siguiente información: número de carpeta de investigación por cada arma, fecha de aseguramiento, pueblo o ciudad donde fue hallada el arma, qué autoridad la aseguró y cuál es el resultado del rastreo.

De las armas, cuatro habrían pertenecido a personal del Departamento de Estado de EE.UU., según el rastreo realizado por la Fiscalía de Tamaulipas, que todavía continúa con las indagatorias, por lo cual no se permitió citar el número de la carpeta de investigación ni tampoco publicar las fotografías que son parte de la evidencia.

El 10 de octubre del 2024, en Nuevo Padilla, el área de investigaciones de la Guardia Estatal encontró un “arma de fuego [que] fue rastreada a una agencia de gobierno (Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado)“, dice uno de los reportes, el cual contiene una imagen del arma de alto calibre.

El 21 de noviembre de 2024, en San Fernando, el Ejército mexicano aseguró otra arma de fuego cuya investigación y rastreo la conecta con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado estadounidense.

El 20 de marzo del 2025, en Ciudad Victoria, la Guardia Estatal decomisó un “arma de fuego [que] fue rastreada a una agencia de gobierno (Departamento de Estado)”, indica otro documento.

El 5 de abril de 2025, en Miguel Alemán, la Guardia Estatal aseguró otra arma de fuego similar cuyo seguimiento también llevó al Departamento de Estado de EE.UU.

Dos de las armas se habrían encontrado durante el gobierno del presidente Joe Biden y otras dos ya con la administración del presidente Donald Trump, aunque no se especifica desde cuándo esos equipos estarían en manos de delincuentes ni a qué organización criminal pertenecen.

Todos los archivos incluyen fotografías con las armas que contienen la leyenda: “Propiedad del Gobierno de USA”, además de otra información que no se autorizó publicar, debido a la investigación en proceso.

Una fuente de alto nivel de la administración de Villarreal en Tamaulipas indicó que el trabajo de seguridad e investigación de la entidad ha llevado al decomiso de estas armas de fuego, en medio de una presión de México a Estados Unidos por aumentar acciones contra el tráfico de armas que empoderan a cárteles.

La fuente, que prefirió el anonimato por cuestiones de seguridad, señaló que el gobierno estatal ha tenido “muy buenas condiciones ahora de incautación de armas”, así como la posibilidad de conectarlas con el gobierno de EE.UU., incluido el número de registro.

La ambivalencia del gobierno de Trump

El Departamento de Estado descartó confirmar o negar a este diario sobre la pérdida de al menos cuatro armas del personal diplomático estadounidense en territorio mexicano en los últimos dos años, aunque un portavoz indicó que se investiga sobre cualquier bien en custodia del gobierno.

“El Departamento se toma muy en serio su responsabilidad de custodiar los bienes del gobierno, incluidas las armas de fuego, y ha establecido protocolos para el seguimiento, la notificación y la investigación de cualquier pérdida o robo”, afirmó el portavoz.

Al gobierno de Trump se le preguntó sobre al menos cuatro armas que investigan autoridades de Tamaulipas, además reportar cuántas armas de fuego se han perdido en poder de funcionarios del Departamento de Estado en el extranjero, así como el protocolo. No se ofreció una cifra de armas perdidas o robadas.

“Cuando se denuncia la pérdida o el robo de un arma de fuego oficial, el personal debe informar del incidente de inmediato a través de los canales establecidos de Seguridad Diplomática, lo que da lugar a una investigación interna y, cuando corresponda, a la coordinación con las autoridades policiales del país anfitrión o de los Estados Unidos”, indicó el portavoz. “Por motivos de seguridad, no divulgamos públicamente cifras específicas relacionadas con la pérdida de armas de fuego“.

Otras armas de la Policía

Otras armas que investiga el gobierno de Tamaulipas incluyen una hallada por la Guardia Estatal en la región Río Bravo el 13 de octubre de 2024 y cuyo rastreo la conecta con el Departamento de Policía de Battle Creek, Michigan.

El 17 de febrero del 2025, en San Fernando, la Guardia Nacional también confiscó un arman cuyo rastreo de la Fiscalía de Tamaulipas lleva al Departamento de Policía de Darien, Connecticut.

Una de las armas, asegurada el 3 de marzo del 2025 en San Fernando por la Armada de México, fue relacionada con un “licenciatario federal” en EE.UU., pero no hay mayores datos en el expediente compartido.

El 4 de marzo del 2025, en Valle Hermoso, el Ejército mexicano confiscó un arma ligada a un comprador en Feasterville, Pensilvania.

El 1 de mayo de 2025, en Güemez, el área de investigaciones de la Guardia estatal rastreó un arma de un comprador en Honolulu, Hawai.

Es decir, en total, de los nueve expedientes revisados, seis se tratan de armas de EE.UU. decomisadas en el periodo de gobierno de Trump y tres de la administración Biden.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado a EE.UU. por no aumentar su lucha contra el tráfico de armas, luego de que un reporte de enero de 2025 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) confirmara que 74% de las armas traficadas de Estados Unidos para los cárteles en México provienen de los estados de Texas, Arizona y California.

El gobierno de Tamaulipas ha reforzado su lucha contra el crimen organizado con resultados positivos, ya que el reporte del 14 de julio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que el estado se ubica en el lugar 13 a nivel nacional con 97 homicidios dolosos –1.1% del total nacional–, lejos de estados como Guanajuato, donde se registraron 789 casos –8.8% nacional– y Chihuahua con 704 homicidios (7.8 % del total nacional).

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