Detienen en Arizona a mujer estadounidense que pretendía cruzar un arsenal a México en su vehículo

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) que realizaban operaciones de control fronterizo en el puerto de Nogales, Arizona, incautaron un tubo lanzagranadas RPG, armas y repuestos a una ciudadana estadounidense que intentaba salir del país.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el 19 de abril, agentes del cruce fronterizo de DeConcini en Nogales remitieron a una ciudadana estadounidense de 41 años, que conducía un Lexus IS 200t de 2016, a una inspección adicional cuando intentaba ingresar a México por dicho cruce. La mujer iba acompañada de tres menores. El oficial de inspección primaria remitió el vehículo a una segunda inspección.

Una inspección no intrusiva reveló una anomalía en la zona del asiento trasero. Tras vaciar el vehículo, los oficiales descubrieron un hueco bajo el asiento trasero que contenía un tubo lanzagranadas propulsado por cohete, cuatro fusiles, una pistola Avtomat Kalashnikova (AK), 16 fusiles AK, 24 cargadores, 16 culatas, 20 empuñaduras y diversas piezas de armas.

Our CBP Officers discovered all of these weapons (including an RPG!) that were being smuggled into Mexico.



A combination of inspection experience and technology prevented these weapons from falling into the hands of the cartels.



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Los oficiales confiscaron las armas y el vehículo. La conductora fue arrestada y es acusada de contrabando de mercancías desde Estados Unidos. Los tres menores fueron entregados a la custodia de un familiar.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, nuestros agentes de la CBP utilizaron una combinación eficaz de experiencia en inspección y tecnología para encontrar estas armas e impedir que cayeran en manos de los cárteles”, declaró el subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello.

“La CBP evitó que estas peligrosas armas causaran estragos entre la población mexicana”, agregó el funcionario.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito de Arizona, Timothy Courchaine, comentó: “El presidente Trump designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras con justa razón, y este caso es uno de los muchos que demuestran su violenta intención de aferrarse al poder”.

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