Byron Noem amaga con revelar su versión sobre su divorcio con la ex secretaria del DHS

Después de que se hizo pública la demanda presentada por Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional (DHS), solicitando divorciarse de su esposo Bryon Noem, este último advirtió estar dispuesto en dar a conocer una versión distinta por la cual terminó su matrimonio.

Tim Bottum, abogado de Bryon Noem, emitió un comunicado donde señala que su cliente se encuentra muy triste debido a que únicamente se le señala a él como responsable de su ruptura familiar después de casi 34 años permanecer junto a la madre de sus hijos.

Sin embargo, aclaró que, si los hechos no terminan de manera legal y tranquila, podría hablar sobre lo que considera es su verdad.

“Bryon lamenta que su matrimonio esté terminando y espera una resolución privada y amistosa. Si fuera necesario recurrir a los tribunales, Bryon estará encantado de compartir su versión de los hechos con sinceridad”, señala parte del texto.

Por incómodo que le resulte al todavía esposo de la ex gobernadora de Dakota del Sur, prevalece en la memoria de sus detractores el controversial video donde aparece vestido de mujer.

Kristi Noem, ex secretaría de Seguridad Naciona, lleva más de un año de estar en vuelta en escándalos. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

A finales de marzo, días después de que la ex gobernadora de Dakota del sur había dejado de ser parte del gabinete del presidente Donald Trump, el periódico británico Daily Mail publicó algunas imágenes donde Bryon Noem lucía vestido de manera extravagante, con una camiseta ajustada, senos postizos de gran tamaño y leggings ajustados como si se tratará de un travesti.

Ante el desprestigio ocasionado por su esposo, Kristi Noem optó por encontrar el mejor camino para resolver la situación y este surgió a partir de su separación legal definitiva.

Desecho por la manera sobre cómo fue exhibido, para no lastimar a todavía más a sus tres hijos, Byron permanecerá en silencio a menos que sienta ser atacado por su ex compañera de vida.

“La prioridad de Bryon es proteger a la familia y seguir adelante como padres y abuelos cariñosos”, subraya el comunicado.

Desde hace tiempo surgió información ligando sentimentalmente a Kristi Noem con Corey Lewandowski, exasesor de la campaña de Donald Trump, pero nada se ha comprobado,

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