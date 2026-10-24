Así van las votaciones en “La Granja VIP 2”, hoy 24 de octubre

La próxima gala de eliminación de “La Granja VIP” 2026, reality de TV Azteca, está prevista para el domingo 25 de octubre. Mientras los participantes intentan mantenerse en la competencia, en redes sociales circulan versiones sobre quién podría abandonar el programa.

Los nombres que aparecen en riesgo son Azalia Ojeda, Manelyk González, Kunno, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante. Esto, después de que Fernando Lozada salvara a Momo y traicionara a Natalia. Después de eso, Natalia traicionó a Kunno por esa razón, ambos están en la tabla de nominados.

¿Cómo van las votaciones?

Ante este escenario, una encuesta difundida en redes sociales por Vaya Vaya plantea qué participante desea salvar el público. Hasta el sábado 24 de octubre, los porcentajes eran los siguientes: Rafa, 30%; Natalia, 29%; Manelyk, 23%; Kunno, 11%; y Azalia, 7%.

Con esos datos, Azalia Ojeda aparece como la participante con menor respaldo en esa medición y, si la tendencia se mantiene hasta la gala del domingo, podría ser la eliminada.

Sin embargo, es importante aclarar que estos porcentajes no constituyen una votación oficial del programa, sino una medición informal de preferencias realizada en redes sociales.

Esta sería la séptima eliminación de “La Granja VIP 2”. El programa inició el 6 de septiembre con 19 participantes y después se unió Pablo Montero como el número 20.

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