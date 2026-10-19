Pablo Montero sorprende a Natalia Alcocer con propuesta de noviazgo en vivo en “La Granja VIP”

El reality “La Granja VIP” volvió a ser tendencia después de que Pablo Montero le propuso a Natalia Alcocer retomar su relación sentimental en plena transmisión. El cantante eligió el escenario del programa —y no la vida fuera de cámaras— para preguntarle a la conductora si quería ser su novia, a pesar de que ambos habían comentado previamente que preferían esperar hasta terminar su participación en el formato.

La respuesta fue positiva. Natalia aceptó y el momento quedó marcado por un beso frente a sus compañeros, quienes reaccionaron con sorpresa.

Durante las últimas semanas, la cercanía entre ambos había encendido especulaciones. Conversaciones, coqueteos y gestos de complicidad hicieron que varios integrantes del reality y el público comenzaran a sospechar que la historia podía ir más allá de la convivencia. Pero, Montero aceleró ese desenlace al plantear directamente la pregunta dentro de la granja.

Su romance en el pasado

El pasado es parte central de esta reconciliación. Natalia recordó con cariño etapas de aquel primer noviazgo: serenatas, flores, regalos y un sombrero que, según contó, todavía conserva como símbolo de una etapa intensa.

También habló de heridas antiguas, incluidas separaciones dolorosas, la sensación de haber sido lastimada y comentarios que le llegaron en su momento sobre el consumo de alcohol del cantante, atribuidos a información compartida por un hermano de él.

Ambos son padres de cuatro hijos: Natalia tiene cuatro hijas, entre ellas Elena, fruto de su relación con Michael Cohn del Real; Pablo, por su parte, tiene cuatro hijos de relaciones anteriores.

Este episodio además ocurre en medio de una edición marcada por polémicas, señalamientos de favoritismo y discusiones sobre el rumbo del programa. Por eso la propuesta tiene lecturas cruzadas: para algunos es un gesto genuino de reconciliación; para otros, cabe la duda de cuánto de estos reality romances responde a estrategia, conveniencia narrativa o presión del formato.

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia ?



Y Michael? #LaGranjaGala pic.twitter.com/dJ0TWrGCkV — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 19, 2026

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