Mónica Escobedo es expulsada de “La Granja VIP” por agredir físicamente a Niurka

“La Granja VIP 2” vivió este fin de semana uno de sus momentos más polémicos. Mónica Escobedo fue expulsada de manera directa del reality tras romper las reglas de convivencia y atentar contra la integridad de Niurka en un arrebato, durante una dinámica con almohadas. La decisión se tomó durante la sexta Gala de Eliminación del programa, informó el conductor Adal Ramones.

Desde el inicio de la emisión del domingo, Adal Ramones advirtió a los participantes que había un asunto delicado que debía tratarse de inmediato. Por ello, reunió a los nominados en privado y les explicó la situación, aclarando que el tema solo concernía a una persona, para luego pedir al resto que abandonara el lugar.

En ese momento se informó a Mónica Escobedo sobre la grave infracción que cometió durante la fiesta del viernes 16 de octubre. El Gallo —el ojo del reality— captó el instante exacto en el que hubo una agresión física en contra de Niurka, y le mostraron las imágenes a la comediante para reiterarle que ese tipo de contactos está rotundamente prohibido: mientras Niurka golpeaba con las almohadas proporcionadas para la dinámica, Mónica lo hizo con la mano.

Las excusas que no salvaron a Mónica

Antes de conocer su sanción, Escobedo intentó justificar su comportamiento. Señaló que su reacción fue provocada por los supuestos malos tratos de Niurka, a quien acusó de lanzarle indirectas y ser grosera con ella durante varios días, alegando que ya no formaba parte de su equipo.

Luego intentó minimizar el hecho: aseguró que había sido “un toque muy ligero” y que “ni siquiera le dejó marcas”, por lo que, en su opinión, no había que exagerar.

Sin embargo, Adal Ramones insistió en que el contacto físico está rotundamente prohibido dentro de “La Granja VIP” y no existía justificación alguna para lo ocurrido.

A diferencia de los eliminados de cada semana, Mónica no pudo despedirse de sus compañeros ni fue recibida en el foro. Tuvo que irse directamente a su casa, y recién en ese momento pudo hablar de lo sucedido.

Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento, la comediante celebró su salida diciendo que “les faltaron manos”, en clara referencia —y burla— a la dinámica de las almohadas que desencadenó el conflicto. El polémico comentario quedó registrado en historias de redes sociales publicadas por los amigos que la esperaban con una guerra de almohadas, en tono de festejo.

Además, Escobedo señaló que su permanencia en el programa había sido un “estate quieto” y puso como excusa que en realidad ya quería irse, por lo que la expulsión no la consideraba un verdadero castigo.

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