“La Granja VIP 2026”: Adal Ramones niega fraude en reto de salvación y sancionan a Pimpinela Escarlata

La gala del viernes de “La Granja VIP 2” quedó marcada por la polémica. La producción negó las sospechas de fraude con respecto a la salvación que ganó Azalia Ojeda y también sancionó a Pimpinela Escarlata por comentarios que fueron considerados violentos.

El problema se originó en el reto de salvación del jueves 15 de octubre, en el que Azalia Ojeda se impuso a Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras. La prueba consistía en encontrar tres figuras escondidas dentro de unos costales y colocarlas correctamente en una estructura.

Tras la victoria de Azalia, usuarios de redes sociales difundieron videos en los que, según ellos, no se aprecia cómo cae la última pieza de su costal, lo que desató sospechas de que el objeto ya estaba en la cubeta de la participante.

Ante la presión de la audiencia, Adal Ramones salió a defender la legalidad de la competencia. El conductor informó que la producción revisó a fondo lo sucedido y se mostró segura de que el juego se llevó a cabo de manera correcta. Reconoció que el movimiento del costal dificulta ver la caída de la pieza, pero negó cualquier trampa.

Ramones también recordó que los concursantes revisan previamente el terreno y los objetos, y que tanto Camejo como Contreras verificaron que sus cubetas estaban vacías antes de empezar. Ninguno de ellos, agregó, reportó alguna anomalía después del reto. Con esto, el triunfo de Azalia quedó confirmado y ella conservó su beneficio de traición.

Sanción para Pimpinela Escarlata

El segundo frente de la polémica fue una conversación en la que Pimpinela Escarlata habló con Niurka Marcos y Natalia Alcocer sobre la posibilidad de usar un cuchillo para desfigurar a otro participante en caso de ser eliminada.

A partir de esto, la producción determinó que las palabras de Pimpinela infringieron las reglas de convivencia. Adal Ramones anunció que quedaría nominada directamente y permanecería en la tabla sin opción de salvación hasta la gala del domingo, dejando su permanencia en manos del público.

La gala también trajo movimientos en la lista de nominados. Azalia utilizó su beneficio para salvar a Mario “Mono” Osuna y nominó a Niurka Marcos, quien a través de una dinámica especial ejerció una segunda traición en contra de Mónica Escobedo.

Los cinco nominados que enfrentarán la eliminación del domingo 18 de octubre son:

Julio Camejo

Kevyn “Bicolor” Contreras

Pimpinela Escarlata

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

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