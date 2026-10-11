Ivonne Montero enfrenta a Mónica Escobedo en “La Granja VIP 2”

Esta semana en “La Granja VIP 2”, Ivonne Montero se convirtió en una de las protagonistas. Primero ganó la salvación y pudo salir de la placa. Segundo, salvó a Natalia también y, tercero, traicionó a Mónica Escobedo.

Pero sus decisiones también generaron polémica, principalmente para Escobedo, quien afirmó: “Qué bueno, Ivonne, que muestras tu verdadera cara: la villana rencorosa. Apenas ayer habíamos pactado una tregua y ahora me traicionas”.

Montero no se quedó callada y respondió; además, la tildó de “hipócrita”: “Lo que pasa es que cuando las cosas no son como tú quieres, siempre haces esto de ser hipócrita”.

Además, Montero justificó su elección señalando que la relación con Natalia ha tenido una evolución favorable y que ahora son más compañeras que antes.

El voto de Azalia y la lista de nominados

Para cerrar la noche de traición, Azalia utilizó su “traición extra”, un beneficio obtenido en días previos. Nuevamente, el pajarito tuvo la última palabra: tocó “traición en cadena”, que obligó a Azalia a elegir entre Rafa Mercadante y Niurka. Finalmente, su elección recayó en Mercadante.

De esta manera, quedaron confirmados los seis nominados:

Rafa Mercadante

Pascal Nadaud

Mónica Escobedo

Pimpinela Escarlata

Julio Camejo

Kevyn Bicolor

Esta nueva jornada de “La Granja VIP” deja varios frentes abiertos: la alianza entre Ivonne y Natalia parece consolidarse, la rivalidad entre Montero y Mónica se recrudece y el grupo de Azalia mantiene su rol como blanco de las estrategias contrarias.

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