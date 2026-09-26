Manelyk González protagoniza una nueva pelea en “La Granja VIP 2”

Manelyk González y Natalia Alcocer, más conocida como “La Vikinga”, sostuvieron una fuerte discusión durante la madrugada del sábado dentro de “La Granja VIP 2”. El pleito se originó después de que González le reprochara a Alcocer querer unirse a su grupo, pero no respaldar sus estrategias.

Todo se originó después de la dinámica de “la traición”; Alcocer tenía la posibilidad de nominar a diferentes participantes como Pascal Nadaud, Fernando Lozada, Kunno, Bebeshita o Pimpinela Escarlata. “La Vikinga” se decidió por Escarlata, pero esto influyó para que Bebeshita quedara en la tabla de nominación.

Durante la fiesta, González la tildó de “hipócrita” por querer acercarse a ellos y gritó: “No vengas a mamar que te quieres juntar con nosotros, mantente con Pimpi y no vengas a mamar”.

También la comparó con Niurka y mencionó que, por ejemplo, la vedette era más transparente con ella y le hablaba de frente. De hecho, declaró: “Prefiero que me eche un embrujo a tu pinche hipocresía”.

Ante esto, Natalia respondió: “Como quieras, amiga, como quieras. Y te agradezco todo, les agradezco todo”.

¿Qué le dijo Bebeshita a Natalia?

La Bebeshita tampoco se quedó callada y le reclamó a Natalia “su traición”, puesto que al inicio del programa de telerrealidad, la también estrella de reality le prometió que serían aliadas.

Después, Bebeshita afirmó que no confiaría en nadie más dentro del programa y que intentaría jugar por su cuenta.

No es la primera discusión que ocurre en “La Granja VIP 2”; de hecho, ya Manelyk ha protagonizado otros malentendidos, sobre todo con Niurka Marcos, debido a las diferencias que tenían desde “La Casa de los Famosos All-Stars”, de Telemundo.

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