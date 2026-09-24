Niurka hace llorar a Julio Camejo tras fuerte posicionamiento en “La Granja VIP”

“La Granja VIP” continúa dando polémica y durante la última asamblea de la competencia, Niurka Marcos lo volvió a comprobar. La cubana, sin titubeos, nominó a su amigo Julio Camejo y afirmó que eligió la estrategia sobre la amistad. Esta situación provocó enojo y tristeza en el actor.

Durante la asamblea, que es una situación similar al posicionamiento que ocurre en “La Casa de los Famosos”, Marcos fue tajante y dijo: “El cariño, el respeto y los años quedan afuera; esto es La Granja y es estrategia”.

La vedette afirmó que tomó esa decisión porque él se unió al grupo contrario y ella estaba dentro de un juego.

“Los grupos ya están definidos y a mí me toca apoyar y respaldar al mío. Tu posición está muy definida, y aunque me dijiste en una ocasión que le has dicho a tu gente que jamás votarías por mí, te quiero decir esto: jamás votarías por mí, pero sí estarías presente cuando planificaban acribillarme y, de igual manera, eso es estar dentro del juego”.

¿Cómo respondió Julio Camejo?

Ante estos argumentos, Camejo reiteró que su cariño por ella continuaría intacto: “La Granja no va a cambiar el cariño que yo te tengo”. Niurka también aseguró que para ella sería lo mismo, pero que mantendría su juego.

En medio de esta situación, el actor no pudo contener las lágrimas y explicó: “La gente que ha dicho que quiere tirarte o algo de eso, ellos saben, y la cámara lo sabe, que siempre he estado firme. Y que por el cariño y el respeto que te tengo, yo he dejado muy claro… no me hagas eso”.

Este episodio se suma a las diferentes confrontaciones que se han vivido en el reality show. Desde el inicio, los participantes han fijado sus posiciones y Camejo a ser parte del equipo de Manelyk; quizás eso hizo enfurecer a Niurka Marcos, pero no lo admitió abiertamente.

“La Granja VIP 2” inició con 19 famosos y en última instancia se sumó Pablo Montero. Este reality expone a estas celebridades a un entorno rural. Es una producción de TV Azteca.

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