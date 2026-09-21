¿Kunno teme por su imagen ante la decisión del público de “La Granja VIP 2”?

“La Granja VIP 2” es el reality que ha reunido a Manelyk González y a Kunno, después de haber compartido créditos en “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo. Él como habitante, ella como panelista. Sin embargo, la experiencia dentro de este proyecto no está resultando ser tan agradable como pensaban.

Si bien es cierto, ambos participantes son celebridades mexicanas, que gozan de una fuerte cantidad de público a favor. También es cierto que el trabajo que ambos realizaron en el proyecto de Telemundo les generó mucho rechazo en buena parte del público hispano, dentro y fuera de Estados Unidos.

Gran parte de este público se denominó “Guerreros de la luz”, como los habitantes del cuarto agua y fuego de “La Casa de los Famosos 6”. Liderados por personalidades como Sergio Mayer, Laura Zapata y Horacio Pancheri. Este fandom que se identificó con Josh Martínez, Curvy Zelma, Celinee Santos, Luis Coronel y Kenny Rodríguez ha encontrado en “La Granja VIP 2” la mejor manera de repartir karma.

Niurka Marcos se ha convertido en la participante que el público quiere salvar. No necesariamente por simpatía o empatía, sino por ser la villana dentro de la historia de Maneleyk y Kunno. Ambos ya empezaron a sentir la presión, el rechazo y están atando cabos. En más de una ocasión han mencionado al team de “Los guerreros” y el nombre de Celinee Santos Frías.

Esta semana Kunno volvió a ser elegido como peón de la granja, por votación popular. Esto lo hizo desear abandonar el proyecto. En un momento dado, aparentemente se escuchó que reflexionaba sobre la necesidad de salir del reality para tratar de trabajar y cuidar su imagen. La cual, después de “La Casa de los Famosos 6”, quedó ‘golpeada’.

¿Será que Mane y Kunno logren reconquistar al público, fan, de los realities? La verdad es que todo dependerá de las decisiones que ambos tomen ahora que conocen la reacción que el público está teniendo ante ellos.

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