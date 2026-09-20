Manelyk confiesa que tiene una enfermedad en la piel en “La Granja VIP 2”

Durante su participación en la segunda temporada de “La Granja VIP”, Manelyk decidió confesar a Julio Camejo que padece un trastorno de la piel. Mientras se masajeaba el rostro con un vibrador especial, Camejo le preguntó para qué lo hacía, a lo que ella respondió: “Yo uso tratamientos especiales para mi melasma”.

¿Qué es el melasma?

Ante la curiosidad de Camejo, quien no sabía qué era el melasma, Manelyk explicó que se trata de “una enfermedad de la piel que, cuando me da el sol, mi piel, para protegerse del sol, me salen como manchas porque no me puede dar el sol”.

Según el sitio de divulgación médica Cinfasalud, el melasma es un trastorno cutáneo relacionado con un exceso de pigmentación, también conocido como cloasma o máscara del embarazo. Se caracteriza por la aparición de manchas oscuras de color café, irregulares y simétricas, en las zonas de la piel expuestas a las radiaciones solares como el rostro, el cuello, los hombros y el escote.

Cinfasalud precisa que no es una enfermedad que represente riesgo más allá de sus síntomas y el control diario a través de cuidados disciplinados.

A pesar de encontrarse en el reality show, Manelyk no ha descuidado su rutina. “Me aplico esto porque hace que mi piel absorba mucho más los productos y evita que me salgan y me broten las manchas”, confesó.

La influencer, una de las figuras más polémicas de “La Granja VIP”, ha tenido momentos de escándalo en su enfrentamiento contra Niurka, con quien choca cada vez que se encuentra, pero también ha mostrado su lado más emocional por su dedicación al cuidado de los animales de la granja.

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