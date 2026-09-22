EE.UU. gastaría hasta $500 millones de dólares al recibir como refugiados a 17,500 sudafricanos blancos

El gobierno estadounidense pretende destinar hasta $500 millones de dólares para cubrir los gastos que implican el arribo y reasentamiento de 17,500 sudafricanos blancos a los cuales espera recibir como refugiados.

Desde finales de mayo, la administración Trump decidió solidarse con un amplio sector de sudafricanos que aseguran son discriminados en su propio país debido a que son blancos en un territorio donde la mayoría de la población es de raza negra.

Presuntamente, las autoridades que gobiernan a la nación africana también implementan una serie de despojos en contra de los denominados afrikáners, grupo étnico de formado por descendientes de colonos europeos, en su mayoría provenientes de los Países Bajos, los cuales se asentaron por primera vez en África en el siglo XVII.

Por ello, el presidente Trump ordenó a los funcionarios del gobierno priorizar el reasentamiento de hasta 10,000 de las personas discriminadas por tener ascendencia europea.

A través del programa de refugiados de Estados Unidos, el cual había suspendido durante su primer día en la Casa Blanca, se abrieron las puertas del país a miles de afrikáners.

The Trump administration is planning to welcome up to 17,500 additional White Afrikaners from South Africa as refugees over the next 12 months, according to a notice sent to Congress and obtained by CBS News.



Trump administration officials say Afrikaners, the descendants of? pic.twitter.com/ujG4NJ1rzn — CBS News (@CBSNews) September 23, 2026

Hasta octubre del año pasado, el mandatario conservador había limitado a 7,500 la cantidad de extranjeros que Estados Unidos podía recibir en calidad de refugiados, la más baja en la historia de dicho programa de gobierno.

Así que sorprendió su gesto benévolo hacia los sudafricanos blancos y más en un momento en que en Estados Unidos se lleva a cabo la deportación de inmigrantes carentes de estatus legal más grande de la historia.

Sin embargo, la cadena de televisión CBS News asegura haber obtenido un aviso dirigido al Congreso donde la administración Trump anticipa que, durante los próximos 12 meses, recibirá a otros 17,500 afrikáneres blancos quienes arribarán como refugiados procedentes de Sudáfrica.

“Los afrikáneres se enfrentan a la expropiación de propiedades agrícolas sin compensación; a políticas gubernamentales diseñadas para desmantelar la igualdad de oportunidades en el empleo, la educación y los negocios; y a una retórica de odio que alimenta una violencia desproporcionada contra las minorías racialmente desfavorecidas”, indica parte de la notificación donde también se anticipa que el programa de reasentamiento de los afrikáneres le costará al gobierno estadounidense $500 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• EE.UU. pretende recibir a 10,000 refugiados sudafricanos blancos que denuncian discriminación en su país

• Trump elevó el límite para recibir refugiados blancos al permitir la admisión de 10,000 sudafricanos

• Trump sanciona a Sudáfrica y ordena priorizar reasentamiento de refugiados sudafricanos de ascendencia europea

• Ramaphosa rechaza veto de Trump a Sudáfrica en la cumbre del G20 de 2026 en EE.UU.

• La “emboscada” de Trump en la Casa Blanca al presidente Ramaphosa por la supuesta “persecución de blancos” en Sudáfrica