EE.UU. pretende recibir a 10,000 refugiados sudafricanos blancos que denuncian discriminación en su país

Las diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y Sudáfrica continúan acentuándose debido a los presuntos problemas de discriminación registrados en la nación africana hacia la población de raza blanca, los cuales podrían abrirle la puerta al país gobernado por Donald Trump a 10,000 afrikáners, grupo étnico de formado por descendientes de colonos europeos, en su mayoría provenientes de los Países Bajos, los cuales se asentaron por primera vez en África en el siglo XVII

Bajo la perspectiva del republicano de 79 años, miles de personas de piel blanca son prácticamente objeto de intimidación y hasta de acciones violentas por el hecho de tener un color piel distinto en un territorio donde la mayoría de la población es de raza negra.

En junio del año pasado, el presidente Trump ordenó a los funcionarios del gobierno priorizar el reasentamiento de los sudafricanos de ascendencia europea a través del programa de refugiados de Estados Unidos, el cual había suspendido durante su primer día en la Casa Blanca.

El mandatario republicano acusó al gobierno sudafricano de discriminar a los afrikáners y, mediante una orden ejecutiva, anticipó que ya no brindaría ayuda para dicha nación.

Meses después, incluso fijó aranceles para las exportaciones sudamericanas, esto pese a los argumentos presentados por Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, negando que su gobierno estuviera “confiscándoles tierras” a los blancos.

Ahora, el gobierno estadounidense proyecta admitir hasta 10,000 sudafricanos blancos más en su territorio.

Vivir en Estados Unidos representa una nueva oportunidad para los sudafricanos blancos presuntamente discriminados en su nación. (Crédito: Rick Rycroft / AP)

De hecho, el Departamento de Estado envió una notificación de emergencia dirigida al Congreso con el objetivo de ampliar a 17,500 la cifra tope de refugiados que recibirá este año fiscal, de cual más de la mitad serían sudafricanos huyendo de la discriminación por ser blancos.

La estimación de las autoridades estadounidenses es que admitir el ingreso de estas personas implicaría un costo cercano a $100 millones de dólares en fondos públicos.

De acuerdo con información divulgada por el Departamento de Estado, entre octubre de 2025 y hasta el mes pasado, la administración Trump había reasentado a 6,069 refugiados, de los cuales 6,066 provenían de Sudáfrica y los restantes de Afganistán.

En contraparte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha incrementado sus operativos para detener a inmigrantes carentes de estatus legal con el objetivo de enviarlos de regreso a sus naciones de origen.

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