El regreso más esperado de Toys “R” Us: una nueva tienda revive recuerdos de infancia

Para millones de estadounidenses, entrar a Toys “R” Us era mucho más que ir a comprar un juguete. Era recorrer pasillos interminables, mirar bicicletas, videojuegos y muñecos y, muchas veces, intentar convencer a los padres de llevar algo que no estaba en los planes.

Esa experiencia prácticamente desapareció en 2018, cuando la histórica cadena cerró sus tiendas en Estados Unidos. Ahora, ocho años después, Toys “R” Us está recuperando poco a poco los locales físicos y acaba de confirmar un regreso especialmente simbólico.

La compañía abrirá este otoño una nueva tienda en Great Northern Mall, en North Olmsted, Ohio, una ciudad que perdió su antiguo Toys “R” Us independiente precisamente durante el cierre masivo de 2018.

Toys “R” Us vuelve a North Olmsted

El nuevo establecimiento tendrá aproximadamente 6,500 pies cuadrados y estará ubicado cerca del Center Court del centro comercial.

Todavía no se anunció el día exacto de inauguración, pero Great Northern Mall confirmó que abrirá durante el otoño de 2026. La expectativa no pasa únicamente por los juguetes. Para muchos padres y abuelos de la zona, será volver a encontrarse con una marca que formó parte de su infancia y que ahora podrán presentar a sus hijos y nietos.

“Dar la bienvenida nuevamente a Toys ‘R’ Us traerá grandes recuerdos a los padres mientras se crean otros nuevos para sus hijos”, señaló Dan Crandall, gerente de marketing y desarrollo comercial de Great Northern Mall, al anunciar la apertura.

Y habrá otro viejo conocido esperando a las familias: Geoffrey, la famosa jirafa que durante décadas fue la imagen de Toys “R” Us.

De cerrar cientos de tiendas a volver a crecer

La historia detrás del regreso explica buena parte de la nostalgia. Toys “R” Us se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en 2017 y al año siguiente cerró sus tiendas estadounidenses. Durante décadas había sido una de las cadenas de juguetes más reconocidas del país.

La marca, sin embargo, nunca desapareció por completo. Primero regresó mediante espacios dentro de las tiendas Macy’s. Después comenzó a abrir nuevamente establecimientos independientes y tiendas insignia, con una estrategia que busca recuperar parte de aquella experiencia de entrar a una enorme juguetería. Su sitio oficial todavía muestra numerosos puntos de venta dentro de Macy’s en todo Estados Unidos.

En 2025, la compañía dio otro paso importante junto con Go! Retail Group: abrió 10 nuevas tiendas independientes y 20 locales temporales para las fiestas en Estados Unidos. WHP Global, propietaria de la marca, sostiene que esa expansión continuará.

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El regreso de los grandes pasillos de juguetes

El nuevo local de Ohio será mucho más pequeño que algunas de las enormes tiendas que muchos estadounidenses recuerdan de las décadas de 1980, 1990 y 2000. Pero el objetivo es recuperar parte de aquella sensación.

Toys “R” Us apuesta nuevamente por establecimientos donde las familias puedan recorrer, descubrir y probar productos, en lugar de limitar la experiencia a comprar juguetes por Internet.

La propia compañía ha definido sus nuevas tiendas como espacios para “jugar, descubrir y conectar”, con experiencias y actividades que difícilmente pueden reproducirse en una compra en línea.

El regreso a North Olmsted tiene, además, algo de círculo completo: donde una generación vio cerrar su Toys “R” Us en 2018, otra podrá entrar por primera vez este otoño.

Para quienes alguna vez salieron de uno de aquellos enormes locales abrazando un juguete nuevo, probablemente sea difícil no mirar hacia atrás.

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