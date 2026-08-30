Costco dará hasta $60 a sus socios por comprar estos productos antes del 20 de septiembre

Los socios de Costco en Estados Unidos pueden obtener hasta $60 en Costco Shop Cards durante septiembre al comprar determinados productos de uso cotidiano, desde detergente y papel higiénico hasta artículos de higiene personal.

La promoción P&G Buy More, Save More comenzó el 24 de agosto y estará disponible hasta el 20 de septiembre de 2026, tanto en los almacenes de Costco como en compras elegibles realizadas por internet.

El beneficio funciona en dos niveles:

Al acumular $100 en productos participantes, el socio recibe una Costco Shop Card de $25.

Al alcanzar $200 en compras elegibles, puede obtener $60 en Costco Shop Cards en total.

Puedes obtener hasta $60 en Shop Cards al comprar productos seleccionados. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La promoción permite presentar varios recibos, por lo que no es necesario gastar los $100 o $200 en una sola compra. El límite es de $60 por número de membresía.

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Qué productos puedes comprar para recibir los $60 de Costco

La oferta se centra en productos de Procter & Gamble (P&G) y abarca decenas de artículos que muchas familias compran con frecuencia.

Entre las marcas participantes se encuentran Tide, Gain, Downy, Bounce, Bounty, Charmin, Dawn, Cascade, Swiffer, Febreze, Mr. Clean, Pampers, Gillette, Venus, Olay, Pantene, Head & Shoulders, Crest, Oral-B, Always, Tampax, Vicks y Metamucil, entre otras.

Costco señala actualmente más de 70 productos elegibles dentro de la promoción. Entre los artículos que aparecen en la promoción vigente se encuentran, por ejemplo:

Tide Liquid Laundry Detergent, presentación de 170 oz para 152 cargas.

Tide PODS Spring Meadow, caja de 156 unidades.

Dawn Platinum Advanced Power, detergente para platos de 90 oz.

Dawn Powerwash, paquete de 3 botellas.

Gain + OXI, detergente líquido de 170 oz.

Downy Unstopables.

Bounce Dryer Sheets, caja de 400 unidades.

Productos de limpieza Swiffer y Mr. Clean.

Ambientadores Febreze.

La selección puede variar según la sucursal y algunos artículos solo están disponibles en almacenes o únicamente en línea.

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Algunos productos tienen descuento y también cuentan para la Shop Card

Una ventaja adicional es que varios de los productos incluidos tienen Instant Savings durante el mismo período. Por ejemplo, el catálogo vigente de Costco muestra descuentos de $5 en Tide líquido, $6 en determinados Tide PODS, $4 en Gain + OXI, $3 en Dawn Powerwash y descuentos en productos de Downy, Bounce, Swiffer y Febreze.

Sin embargo, para alcanzar los $100 o $200, Costco calcula el gasto después de aplicar los descuentos y antes de impuestos y gastos de envío. Por ejemplo, si un producto cuesta $30 pero tiene un descuento instantáneo de $5, para la promoción contará el precio final de $25.

No es necesario gastar $200 de una vez

Este punto puede facilitar alcanzar el máximo beneficio. Costco permite sumar compras realizadas en diferentes días y presentar varios recibos hasta llegar a los montos requeridos.

Así, un socio podría comprar detergente y productos de limpieza durante una visita, papel higiénico y artículos de higiene en otra y acumular ambos tickets para alcanzar el requisito de la promoción.

Las compras deben realizarse entre el 24 de agosto y el 20 de septiembre de 2026.

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Cómo reclamar la Costco Shop Card

El beneficio no se entrega automáticamente en la caja. Después de realizar las compras, el socio debe presentar los comprobantes mediante el sitio oficial de la promoción de P&G.

El proceso consiste en registrarse, subir una copia digital de los recibos y esperar la validación. También existe la posibilidad de enviar la documentación por correo.

Los comprobantes pueden enviarse hasta el 31 de octubre de 2026 a las 11:59 p.m. hora del Pacífico si el trámite se realiza en línea.

La membresía de Costco debe encontrarse activa y vigente cuando se procesa la solicitud.

Hay productos que quedan excluidos

No basta con que el artículo pertenezca a P&G. Los términos oficiales excluyen específicamente los productos de Braun y SK-II, además de los artículos individuales de P&G cuyo precio sea superior a $80.

También hay otra condición importante: si el consumidor devuelve alguno de los productos utilizados para alcanzar el monto requerido, esa compra deja de ser válida para la promoción.

El programa está limitado a residentes de Estados Unidos y compras realizadas en EE.UU., y excluye los territorios estadounidenses.

¿Conviene gastar $200 para obtener los $60?

Para quien ya compra regularmente detergente, papel, productos de limpieza, pañales o artículos de cuidado personal en Costco, alcanzar los $200 puede representar un beneficio efectivo equivalente al 30% del gasto, siempre que sean productos que pensaba comprar de todos modos.

No significa que Costco aplique un descuento inmediato de $60: el consumidor primero realiza las compras elegibles y luego recibe el valor correspondiente en Costco Shop Cards para usar posteriormente.

La promoción termina el 20 de septiembre, por lo que quienes quieran aprovecharla tienen unas semanas para acumular recibos y llegar al máximo de $200.

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