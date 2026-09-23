Herencia de Dolly Parton desata una nueva disputa familiar tras despido de su sobrino

El nombre de la cantante Dolly Parton se ve relacionado con una nueva polémica. Esta inició tras anunciarse que su sobrino Brian Seaver, quien figuró como su jefe de seguridad por muchos años, fue despedido de su función sin razón aparente.

De acuerdo con documentos obtenidos por el portal TMZ, el despido va más allá de sus funciones como jefe de seguridad.

¿El motivo? Las empresas de seguridad vinculadas con Seaver fueron retiradas de las propiedades de Parton en las que mantenían guardia de forma permanente. Dichas propiedades incluyen: la residencia principal, un inmueble ubicado en el centro de Nashville, su museo y un almacén.

El mismo documento menciona que luego del desalojo de Brian Seaver y sus empresas, un nuevo equipo de seguridad tomó las riendas de los inmuebles antes mencionados.

Asimismo, se destaca que estas acciones tuvieron lugar en un momento crítico dentro de la administración de bienes de la fallecida Dolly Parton, los cuales se encuentran bajo la estructura del DP Dean Trust.

A propósito de este término de contrato laboral injustificado, el propio Brian Seaver emitió un comunicado difundido por TMZ en el que acusó de forma directa a Danny Nozell, representante de la estrella del country.

“Estamos consternados por las acciones inesperadas y, hasta ahora, inexplicadas que se han tomado desde la muerte de Dolly”, detalló el sobrino de la cantante.

Bajo esta misma tesitura, afirmó que él y el resto de su familia no quitarán el dedo del renglón hasta cumplir la voluntad de la intérprete de “Jolene”.

“Seguimos firmemente decididos a cumplir con la directiva final de ella de proteger a su familia y nos negamos a sentirnos intimidados por aquellos cuyas acciones creemos que se están llevando a cabo de mala fe y con la intención de obtener beneficios de la vida de alguien que voluntariamente dio tanto”, sentenció.

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