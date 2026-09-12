Los homenajes a la cantante Dolly Parton continúan y uno de los más importantes está a punto de concretarse. El aeropuerto de Nashville se prepara para llevar su nombre, como reconocimiento a sus contribuciones a la música country y a la proyección que ha dado a Tennessee a nivel mundial.

De acuerdo con la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville, la solicitud para incorporar el nombre de la cantante al Nashville International Airport (BNA) fue aprobada por unanimidad.

Pese a que esta resolución da luz verde para iniciar el proceso, hasta el momento no se ha revelado cuál será el nombre definitivo del establecimiento.

Será labor de la autoridad aeroportuaria y las partes involucradas en la propuesta determinar cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton a la identidad de la terminal que recibe más de 26 millones de viajeros al año.

Nashville aprueba cambiar el nombre de su aeropuerto en honor a Dolly Parton. Crédito: Jonathan Short/Invision | AP

La iniciativa del nombramiento fue planteada por el gobernador de Tennessee, Bill Lee, tan solo unos días después de confirmarse el fallecimiento de la estrella del country. En su escrito, el mandatario planteó que representantes y miembros de la familia de Parton estaban a favor de la propuesta y participarían en el proceso.

“En un lugar donde Tennessee da la bienvenida al mundo, resulta muy apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”, declaró el gobernador Lee en su comunicado.

Dolly Parton y el legado que traspasa fronteras

Nacida en 1946 en Sevier County, Dolly Rebecca Parton Dean creció en una familia de escasos recursos, pero siempre segura de querer alcanzar sus sueños como cantante. Por esta razón, terminó mudándose a Nashville y tocando puertas que la llevaron a convertirse en una gran estrella.

A lo largo de su trayectoria y gracias a éxitos como “Jolene”, “9 to 5” y “Coat of Many Colors”, Dolly Parton recibió 11 premios Grammy e ingresó al Country Music Hall of Fame, al Songwriters Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame, un hito que muy pocos artistas han alcanzado.

Sin embargo, su impacto a nivel mundial no solo estuvo relacionado con el ámbito musical. Y es que la estrella del country se involucró en la filantropía a través de su programa “Dolly Parton’s Imagination Library”.

Este consistió en entregar libros gratuitos a niños para incentivar la lectura y educación, logrando distribuir más de 300 millones de ejemplares a nivel mundial.

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