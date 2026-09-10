Venden la antigua casa de Dolly Parton en California: precio y detalles (VIDEO)

Durante décadas sirvió como refugio privado para Dolly Parton y ahora atrae la atención de compradores y admiradores de la cantante. Se trata de una antigua casa ubicada en Solvang, California, que la artista compró en 2004 y mantuvo hasta 2014.

Actualmente, pertenece al empresario inmobiliario Cris Lapp, quien la adquirió en 2022. Tras la muerte de Parton el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, el interés por el inmueble aumentó de manera considerable.

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¿Cuánto cuesta la antigua casa de Dolly Parton?

Según precisan medios como The New York Times, Cris Lapp está vendiendo el complejo por $1.995 millones de dólares.

El inmueble está situado en 561 Alisal Road, en pleno centro de Solvang, una localidad con ambiente de inspiración danesa. El complejo ocupa aproximadamente un cuarto de acre y reúne cerca de 2,510 pies cuadrados (233 metros cuadrados) distribuidos en tres unidades.

En esencia, es una casa construida en la década de 1920, con tres dormitorios y dos baños.

Sin embargo, en la parte posterior existen otras dos unidades: un apartamento de tres dormitorios y dos baños y otro más pequeño de un dormitorio y un baño.

Parton compró el conjunto en 2004 por una cantidad que no trascendió públicamente y lo vendió una década después por $940,000. Lapp pagó aproximadamente $1,367 millones en 2022 y posteriormente invirtió alrededor de $100,000 en trabajos de renovación.

El propietario comenzó a ofrecerla nuevamente en mayo de 2026, pero después de conocerse la muerte de Parton, aseguró que recibió numerosas consultas, aunque no había aceptado una oferta que considerara adecuada.

Los detalles de la vivienda que todavía recuerdan a Dolly Parton

El inmueble conserva varios elementos relacionados con la época en que la cantante lo utilizaba como escapada de fin de semana.

Uno de los detalles más particulares es un espacio conocido como “Wig Room”, utilizado para guardar sus pelucas. También permanecen las ventanas reflectantes, que dificultan que las personas desde el exterior puedan observar el interior.

En la fachada hay además un vitral sobre la puerta principal con el nombre “Dolly” acompañado por una mariposa amarilla. En el exterior destacan una cerca blanca y un pequeño molino de viento.

El terreno también incluye una pequeña estructura para pájaros con apariencia de capilla y un espacio destinado a los perros.

Finalmente, otro detalle peculiar relacionado con la privacidad es que algunas puertas y ventanas fueron reforzadas durante la época de la cantante. La intención era limitar la posibilidad de que admiradores o fotógrafos pudieran observarla mientras permanecía en la vivienda.

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