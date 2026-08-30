Tras su muerte, Dolly Parton se convirtió en la artista más escuchada en streaming

El impacto tras el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años, la icónica artista estadounidense se convirtió en la cantante más escuchada del mundo en plataformas de streaming, registrando un récord impulsado por millones de admiradores que acudieron a su catálogo para rendirle homenaje.

De acuerdo con las cifras de consumo de Luminate, el repunte comenzó inmediatamente en Estados Unidos el pasado 25 de agosto, día en que se confirmó su partida. Las reproducciones integradas de audio y video de su discografía experimentaron un alza del 2,458%, pasando de 1.2 millones registradas el lunes previo a 30.5 millones al cierre del martes. Para el 26 de agosto, el volumen en el mercado norteamericano ya alcanzaba los 46.3 millones de reproducciones.

El fenómeno se consolidó a nivel global esa misma jornada. Con un acumulado de 79.7 millones de reproducciones globales de audio bajo demanda el 26 de agosto, Dolly Parton escaló hasta la cima del ranking mundial de las plataformas digitales, superando a las figuras contemporáneas más populares del pop y del género urbano.

Entre los temas con mayor demanda destacan clásicos como “Here You Come Again”, que registró un salto masivo al pasar de 48,700 escuchas diarias a más de 2.1 millones. Asimismo, “Coat of Many Colors” trepó de 28,900 a 1.9 millones de reproducciones, mientras que “Why’d You Come In Here Lookin’ Like That?” se elevó a 1.3 millones.

Otros temas ampliamente escuchados incluyeron “There Was Jesus” (junto a Zach Williams), “My Tennessee Mountain Home” y “Tyrant”, su aclamada colaboración en el álbum “Cowboy Carter” de Beyoncé, la cual rozó las 756,000 reproducciones.

El furor por la artista no se limitó al ámbito digital. Hacia el viernes 28 de agosto por la tarde, tres libros de Parton figuraban entre los cinco más vendidos en Amazon en Estados Unidos, mientras que las ventas de su catálogo en formatos físicos y digitales registraron un incremento del 7,739% el propio 25 de agosto.

Nacida en el condado de Sevier, Tennessee, el legado de Parton abarca más de seis décadas como cantante, compositora, empresaria y filántropa.

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