El mundo del espectáculo y la política lamentan la partida de Dolly Parton
Celebridades de Hollywood y el presidente de EE.UU. dedicaron emotivos mensajes en honor a una de las figuras más queridas de la cultura pop
El entretenimiento global y la cultura popular estadounidense están de luto. La cantante, compositora y empresaria Dolly Parton falleció a los 80 años.
El fallecimiento de la intérprete de “Jolene” provocó una inmensa ola de condolencias y tributos que van desde las principales figuras de Hollywood hasta la personalidades de la esfera política de estadounidense.
Su partida fue confirmada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de una publicación en redes sociales, donde resaltó la “vida brillante como un diamante” de una artista que trascendió generaciones y géneros musicales.
Lily Tomlin, compañera de Parton en la película “9 to 5”, fue una de las primeras en reaccionar a la partida de la cantante. La actriz publicó una foto en blanco y negro de ambas durante su juventud y acompañó la imagen con un breve mensaje: “Sin palabras”.
Por su parte, la actriz Leslie Mann le dedicó un mensaje a Parton para expresar su agradecimiento por su aporte a la música. ““¡Gracias, Dolly! Hiciste del mundo un lugar mejor”.
La cantante de música country Kacey Musgraves lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Dolly Parton.
“Dolly. Esto duele muchísimo. El mundo se siente mucho menos brillante de repente. Me alegra mucho que esté con su Carl Dean. Que nadie me hable hoy”, escribió en X.
Entre las reacciones más destacadas figura la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dedicó palabras de admiración a la autora de clásicos como “Jolene”. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario expresó el impacto de la noticia en la nación.
“Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country —y mucho más allá de ese género— de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá”, expresó Trump.
En reconocimiento a su trayectoria y al cariño del público, Trump anunció una orden ejecutiva para rendirle honores oficiales: “He ordenado bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana. ¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere”.
El fallecimiento de la ganadora de 11 premios Grammy se produce pocos días después de que la revista People publicara una entrevista donde Parton aseguraba que continuaba trabajando activamente pese a enfrentar complicaciones de salud desde finales de 2025.
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