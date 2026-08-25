Muere Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country

Dolly Parton, la cantante, compositora, actriz y filántropa que llevó la música country a una audiencia mundial con canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, murió este martes 25 de agosto en Nashville, Tennessee. Tenía 80 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la artista.

Parton “murió pacíficamente” en Nashville, de acuerdo con el anuncio. La familia no reveló la causa del fallecimiento.

“El legado de Dolly Parton es uno de amor, compasión y resiliencia”, señaló el comunicado, que destacó tanto su trayectoria de siete décadas como su compromiso con distintas causas filantrópicas.

Por petición de la artista, se realizará un servicio privado y reducido al que asistirán únicamente sus familiares más cercanos. En lugar de flores, la familia pidió hacer donaciones a Dolly Parton’s Imagination Library, la organización de alfabetización infantil fundada por la cantante.

Sus problemas de salud recientes

El fallecimiento ocurre después de que Parton enfrentara durante el último año varios problemas de salud que nunca describió detalladamente.

En septiembre de 2025 pospuso una residencia en Las Vegas porque sus médicos le habían indicado que debía someterse a varios procedimientos. Los conciertos fueron cancelados definitivamente en mayo de 2026, aunque entonces aseguró que estaba respondiendo favorablemente a los medicamentos y tratamientos.

Apenas el viernes 21 de agosto, cuatro días antes de su muerte, Parton reconoció en declaraciones a People que continuaba atendiendo problemas de salud que había desatendido mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean.

“Aunque sigo sanando, sigo trabajando”, afirmó entonces, al señalar que todavía tenía numerosos proyectos que deseaba concretar.

La familia no identificó ninguna enfermedad ni relacionó públicamente esos padecimientos con su muerte.

De una cabaña en Tennessee a la fama mundial

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en el este de Tennessee y creció junto con sus 11 hermanos en una familia de escasos recursos. Su infancia en las montañas Apalaches se convirtió posteriormente en materia para canciones como “Coat of Many Colors” y “My Tennessee Mountain Home”.

Comenzó a cantar en la iglesia y, siendo todavía una niña, participó en programas locales de radio y televisión. A los 13 años se presentó en el Grand Ole Opry y, después de graduarse de la escuela secundaria en 1964, se mudó a Nashville para intentar abrirse camino en la industria musical.

Sus primeros trabajos fueron principalmente como compositora para otros intérpretes. Su carrera tomó impulso en 1967, cuando se incorporó al programa televisivo de Porter Wagoner. Ambos grabaron numerosos duetos, pero Parton terminó separándose profesionalmente de Wagoner para desarrollar una carrera como solista.

Como despedida escribió “I Will Always Love You”, canción que llegó dos veces al primer lugar de las listas de country con grabaciones de la propia Parton. En 1992 adquirió una nueva dimensión mundial cuando Whitney Houston la interpretó para la película “The Bodyguard”.

“Jolene”, publicada en la década de 1970, se convirtió en otra de sus composiciones fundamentales y fue reinterpretada por artistas de géneros y generaciones muy diferentes, desde The White Stripes hasta Beyoncé.

Parton colocó 25 canciones en el primer lugar de la lista country de Billboard y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Según el registro oficial de la Recording Academy, obtuvo 10 premios Grammy competitivos y recibió en 2011 el Lifetime Achievement Award por el conjunto de su trayectoria. También ingresó al Country Music Hall of Fame en 1999 y al Rock & Roll Hall of Fame en 2022.

Del cine a Dollywood

Su éxito trascendió la música. En 1980 debutó como protagonista de la película “9 to 5” junto con Jane Fonda y Lily Tomlin. La canción principal, también escrita por Parton, encabezó la lista Billboard Hot 100 y le valió una nominación al Oscar.

Posteriormente actuó en películas como “The Best Little Whorehouse in Texas”, “Rhinestone”, “Steel Magnolias” y “Straight Talk”. Recibió una segunda nominación al Oscar por “Travelin’ Thru”, tema compuesto para la película “Transamerica”.

Parton también desarrolló una amplia carrera empresarial. En 1986 se convirtió en copropietaria de un parque de diversiones en Tennessee que fue rebautizado como Dollywood y que se transformó en uno de los principales destinos turísticos y empleadores de la región.

Su trabajo filantrópico tuvo uno de sus mayores alcances a través de Dolly Parton’s Imagination Library, programa fundado en 1995 e inspirado por su padre, quien no sabía leer ni escribir. La iniciativa envía gratuitamente libros a niños desde su nacimiento hasta los cinco años y había distribuido más de 304 millones de ejemplares al cierre de 2025.

En 2020, Parton también donó $1 millón de dólares a investigaciones realizadas en la Universidad de Vanderbilt que contribuyeron al desarrollo de la vacuna de Moderna contra el Covid-19.

La cantante estuvo casada durante casi 60 años con Carl Thomas Dean, a quien conoció poco después de mudarse a Nashville. Dean, que se mantuvo apartado de la vida pública, murió en marzo de 2025 a los 82 años.

Parton lo homenajeó días después con la canción “If You Hadn’t Been There”. La artista no tuvo hijos y fue madrina de Miley Cyrus, con quien sostuvo una estrecha relación personal y artística.

La familia invitó a sus seguidores a compartir homenajes en las redes sociales de la cantante o a dejar mensajes en su sitio oficial.

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