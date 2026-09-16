Eliana Moreno y George Marciniw: las vidas detrás del helicóptero que cayó en Los Ángeles

La cobertura de una noticia terminó convirtiéndose en una tragedia para el equipo de NBC4 Los Ángeles. El martes por la noche, un helicóptero de noticias se estrelló en Chatsworth mientras sus tripulantes cubrían desde el aire un accidente que involucraba a un autobús de Metro y un SUV.

El saldo fue de tres personas muertas y dos más hospitalizadas. Entre las víctimas estaban la reportera aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, mientras que una tercera persona que se encontraba en tierra fue identificada como Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, según informó NBC4.

El helicóptero cayó alrededor de las 7 de la noche entre dos edificios comerciales, en el área de la cuadra 9100 de Mason Avenue. El aparato era conocido como NewsChopper4 y era operado por Angel City Air para la cobertura de NBC4 y Telemundo 52.

La periodista y el piloto murieron cubriendo el choque entre un SUV y un autobús en la zona de Chatsworth. Foto: AP/Ethan Swope)

El accidente ocurrió pocas horas después de otro choque mortal en Chatsworth. De acuerdo con NBC4, la tripulación estaba cubriendo desde el aire la colisión entre un SUV y un autobús de Metro cuando ocurrió el siniestro del helicóptero.

Quiénes eran Eliana Moreno y George Marciniw

Moreno, originaria del condado de Orange, se graduó de Chapman University en 2010 con estudios en periodismo televisivo y ciencias políticas. Había trabajado durante años en la cobertura aérea de noticias y también formó parte de medios como NBCLA y Telemundo 52.

La periodista y Marciniw comenzaron a volar juntos en 2023. Desde entonces, cubrieron algunas de las noticias más importantes del sur de California, incluidos incendios forestales y persecuciones policiales.

Marciniw también era un veterano de la aviación. Creció en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974. Además de trabajar como piloto de noticias, se desempeñaba como instructor de vuelo.

Según la información difundida por medios locales, acumulaba alrededor de 14,000 horas de vuelo y más de tres décadas de experiencia como instructor de helicópteros.

El Los Angeles Times describió a Moreno y Marciniw como veteranos de las noticias del sur de California y recordó que eran conocidos dentro de la estación como los “ojos y oídos en el cielo”.

Este fue el último mensaje desde el aire de la reportera Eliana Moreno: “Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno. Telemundo 52”. Foto: AP / Ethan Swope.

Investigan qué provocó el accidente

La causa del accidente del helicóptero todavía no está determinada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participan en la investigación.

Un testigo citado por NBC4 relató que el helicóptero parecía balancearse antes de perder altura. “Algo no parecía estar bien”, dijo Zareh Sevanesian, quien aseguró que observó cómo la aeronave descendía hasta desaparecer detrás de los edificios.

NBC4 y Telemundo 52 lamentaron públicamente la pérdida de sus compañeros: “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida”.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió durante los últimos momentos del vuelo que terminó con la vida de dos profesionales dedicados durante años a contar las noticias desde el aire.

A little video about our news operation here at @whitemanairport? pic.twitter.com/uLnHmGpjv5 — Eliana Moreno (@elianamoreno) July 24, 2026

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