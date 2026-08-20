Avioneta choca contra helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania: muere un piloto y dos agentes resultan heridos

El piloto de una avioneta murió y dos agentes de la Policía Estatal de Pensilvania resultaron heridos después de que ambas aeronaves chocaran en el aire la noche del miércoles cerca del aeropuerto de Carlisle, en el valle de Cumberland.

El accidente ocurrió poco antes de las 7:00 p. m., cuando una Cessna 150 colisionó con un helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal de Pensilvania que realizaba un ejercicio de entrenamiento.

El coronel George Bivens, comisionado interino de la Policía Estatal de Pensilvania, explicó durante una conferencia de prensa que, según los primeros datos de la investigación, el helicóptero se encontraba suspendido a pocos metros sobre una zona de césped ubicada junto a la pista.

En ese momento, la avioneta se aproximó al aeropuerto desde la parte posterior de la zona donde estaba el helicóptero.

Bivens señaló que la Cessna realizó un giro pronunciado hacia la derecha y terminó impactando la parte trasera del Bell 407, provocando lo que describió como un “choque muy violento”.

La avioneta se estrelló a poca distancia del lugar del impacto y quedó fragmentada en varias partes.

El helicóptero, por su parte, perdió sus palas durante la colisión antes de caer al suelo y terminar volcado sobre uno de sus costados.

Dos policías quedaron atrapados dentro del helicóptero

Los dos agentes que viajaban en el helicóptero quedaron inicialmente atrapados entre los restos de la aeronave.

De acuerdo con Bivens, el cabo Bryce Corman logró abrir una ventana y salir del helicóptero. Posteriormente ayudó al otro agente, el trooper Jason Mills, a escapar del aparato.

Ambos fueron trasladados al Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, donde ingresaron como pacientes de trauma de nivel 1.

La doctora Ashley Ludwig, directora médica de trauma del centro hospitalario, informó que los dos agentes sufrieron únicamente heridas leves y se encontraban estables.

Uno de ellos podría haber sido dado de alta esa misma noche, mientras que el segundo permanecería hospitalizado para observación.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que ambos agentes sobrevivirían a las heridas sufridas en el accidente.

“Esta noche podría haber sido mucho peor”, afirmó Shapiro durante una conferencia de prensa en el hospital.

El piloto de la avioneta murió

Las autoridades creen que el piloto de la Cessna 150 era la única persona que viajaba en la aeronave.

El piloto murió como consecuencia del accidente.

Las autoridades no habían revelado su identidad al momento del reporte debido a que todavía estaban notificando a sus familiares.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, las circunstancias que llevaron a la avioneta a aproximarse al helicóptero y realizar el giro que terminó provocando la colisión.

La investigación quedó en manos de autoridades federales

La causa del accidente todavía no ha sido determinada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) acudió al lugar del accidente durante la noche del miércoles, mientras que se esperaba la llegada de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

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