¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle están en medio de rumores de separación?

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, vuelven a estar en el centro de las especulaciones en redes sociales tras resurgir versiones que apuntan a un supuesto divorcio pactado en privado.

La polémica agarró vuelo a raíz de las declaraciones difundidas por el periodista Javier Ceriani a partir de las afirmaciones de la investigadora Laura Rodríguez. No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial ni evidencia concreta sobre una separación.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, las diferencias entre la pareja se habrían acumulado a lo largo del tiempo debido a diferencias en sus estilos de vida, prioridades personales y la manera de gestionar su exposición ante los medios.

Asimismo, se señala que ambos habrían comenzado a llevar rutinas cada vez más independientes. La periodista sugiere incluso que sus apariciones públicas conjuntas obedecen a un presunto acuerdo económico con la corona británica, aunque las agendas individuales no representan de por sí una prueba formal de separación.

El resurgimiento de estas versiones coincide con un periodo de transición importante para la familia: su reciente regreso al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, tras residir varios años en Estados Unidos. Esta mudanza ha estado acompañada por una intensa presión mediática, al punto de que la pareja denunció recientemente situaciones de acoso de fotógrafos cerca del colegio de los menores.

A la par, el rey Carlos III confirmó el pasado 7 de septiembre mediante un comunicado oficial que Harry y Meghan continúan como miembros no trabajadores de la familia real.

Ante este panorama, el bienestar de Archie y Lilibet se perfila como un factor central, por lo que cualquier supuesto proceso de separación se mantendría bajo estricto secreto. Sin embargo, no se conocen acuerdos de custodia o residencia que sustenten la existencia de un trámite legal de divorcio.

Contrario a los rumores, la pareja fue fotografiada recientemente paseando junta y tomada de la mano en Reino Unido, dejando claro que, al menos públicamente, continúan adelante instalándose en su nuevo hogar.

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