Harry y Meghan vuelven al Reino Unido después de seis años en California

La esperada vuelta del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido está cada vez más cerca. Según revela la revista People, los duques de Sussex planean regresar a suelo británico con sus hijos en las próximas semanas, después de haber residido en Montecito, California, durante los últimos seis años.

Aunque el traslado se describe como “un periodo prolongado”, la pareja mantendrá su residencia californiana y aún se desconoce dónde establecerán su nuevo hogar en el Reino Unido.

El movimiento fue comunicado al rey Carlos, quien fue informado el pasado domingo, según fuentes del New York Times. A pesar del cambio geográfico, Harry y Meghan continuarán como miembros de la realeza sin funciones oficiales, manteniendo su estatus de “royals sin trabajo”, tal como apunta el periódico británico The Times.

Ámbito profesional

En el ámbito profesional, la pareja no tiene intención de disolver sus proyectos empresariales. Archewell Productions, su compañía de contenidos fundada en 2020, y la marca de estilo de vida As Ever, liderada por Meghan, seguirán operando con normalidad.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo en su andadura estadounidense. Archewell enfrentó dificultades para consolidarse como un estudio capaz de producir cine y series para todos los públicos, y su relación con Netflix, su socio más destacado desde 2020, se enfrío con el paso del tiempo.

Un informante citado por Variety señala que en la plataforma el ambiente es de “hemos terminado”, aunque de momento el acuerdo sigue en pie.

A pesar de los tropiezos, la pareja no abandona sus ambiciones cinematográficas. Según adelantó Variety en marzo, Harry y Meghan están trabajando en la adaptación de “No Way Out: The Burning True Story of Men Under Siege”, un libro que narra el liderazgo del mayor británico Adam Jowett al mando de la Easy Company durante la guerra de Afganistán en 2006. El proyecto, aún en desarrollo, podría ser el próximo gran estreno de Archewell en Netflix.

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