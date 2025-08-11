El príncipe Harry y Meghan Markle amplían su acuerdo con Netflix

¡Atención, seguidores de la realeza y del streaming! El príncipe Harry y Meghan Markle acaban de dejar claro que su conquista de Hollywood está lejos de terminar. Los Duques de Sussex han renovado y ampliado su millonario acuerdo con Netflix, prometiendo una nueva ola de contenido que va desde celebraciones navideñas hasta dramas románticos y documentales conmovedores.

Desde que firmaron su primer pacto con el gigante del streaming en 2020, la pareja no ha parado. Tras el éxito de series como la íntima ‘Harry & Meghan’, la inspiradora ‘Heart of Invictus’ y la elegante ‘Polo’, ahora duplican la apuesta a través de su productora, Archewell Productions, de acuerdo a la información obtenida por Variety.

El imperio de Meghan Crece

Meghan Markle se consolida como la reina del estilo de vida con su popular serie ‘With Love, Meghan’. ¡Y hay más en camino! No solo se confirma una segunda temporada, sino que la Duquesa se prepara para las fiestas con un episodio especial navideño titulado ‘Holiday Celebration’.

La sinopsis promete una “mágica celebración navideña” desde su hogar en Montecito, donde junto a amigos y familiares compartirán recetas, decoración y regalos. ¡Prepara el ponche, porque podremos seguir sus tutoriales desde casa!

Además, su nueva marca, ‘As Ever’, que se agotó en tiempo récord, seguirá creciendo de la mano de Netflix, demostrando que el “efecto Meghan” es más poderoso que nunca.

Pero no todo es glamour y estilo. La pareja también utilizará su plataforma para dar voz a historias que importan. Próximamente, estrenarán el cortometraje documental ‘Masaka Kids, A Rhythm Within’, que narra la historia de un orfanato en Uganda donde los niños usan el baile como una forma de sanación y esperanza.

Y para los amantes del romance, están preparando la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Carley Fortune, ‘Meet Me at the Lake’.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios”, declaró Meghan, orgullosa de crear “contenido reflexivo con repercusión global”.

Bela Bajaria, la jefa de contenido de Netflix, no podría estar más de acuerdo: “Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias conectan con el público de todo el mundo. Nos entusiasma continuar nuestra colaboración”.

