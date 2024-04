Los duques de Sussex producirán dos series en la plataforma Netflix

En 2021 el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle firmaron un acuerdo con la plataforma Netflix para producir diversos programas a través de su compañía Archewell. Ahora dieron a conocer las dos series -aún sin título- cuyas grabaciones comenzarán este año.

El primer programa estará orientado a las amas de casa, y contará con Meghan como curadora. Se mostrarán recetas de cocina, tips de jardinería y algunas noticias de entretenimiento. La productora (junto con Markle) será Leah Hariton, conocida por el exitoso show “Selena + Chef”, que presenta a la actriz Selena Gomez preparando platillos.

La otra serie tendrá como objetivo adentrar a los espectadores en el mundo del polo -uno de los deportes preferidos del príncipe-, y contará con escenas grabadas en el campeonato que se lleva a cabo en Wellington, Florida. Según la información de un comunicado, el show “brindará a los espectadores un acceso sin precedentes al mundo del polo profesional, conocido principalmente por su escena estética y social. La serie abrirá el telón sobre el valor y la pasión del deporte, captando a los jugadores y todo lo que se necesita para competir al más alto nivel”.

En diciembre de 2022 se estrenó en Netflix “Harry & Meghan”, un documental que mostraba el viaje de los duques de Sussex a Estados Unidos y lo que los motivó a abandonar sus funciones en la Familia Real Británica. Los siguientes proyectos de Archewell fueron “Live To Lead” -en el que varios líderes compartían historias personales- y “Heart Of Invictus”, sobre la historia de las competencias ideadas por Harry en las que año con año participan veteranos de guerra.

El año pasado Meghan Markle y su esposo anunciaron otros dos proyectos para Netflix: una serie titulada “Bad Manners” -que funcionaría como spin-off de la novela de Charles Dickens “Great Expectations”– y la película de corte romántico “Meet Me At The Lake”, basada en el libro escrito por Carley Fortune. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre esas producciones.

