Kelly Osbourne critica en un podcast al príncipe Harry: “Te vestiste como un nazi”

Kelly Osbourne siempre ha sido polémica en sus declaraciones, y ahora criticó abiertamente al príncipe Harry de Inglaterra al ser entrevistada para el podcast “I’ve had it”, en el que también habló sobre su vida como madre.

Cuando a la hija del cantante Ozzy Osbourne se le preguntó cuál era su opinión sobre Harry, de inmediato dijo: “Creo que Harry es un p***** idiota. En verdad lo creo”, generando las risas de las conductoras Jennifer Welch y Angie Sullivan. “Se la pasa quejándose y diciendo: ‘Soy el único que ha tenido problemas mentales. Mi vida fue muy dura’. ¡Toda la p***** vida de los demás es dura!”, agregó.

Kelly se mostró abiertamente en contra de la imagen que el príncipe Harry ha mostrado ante la prensa en los últimos años y sobre todo tras contraer matrimonio con la ex actriz Meghan Markle, argumentando que la juventud del hijo de Diana de Gales estuvo llena de escándalos: “Eras el príncipe de un país, que se vistió como un p***** nazi ¿Y ahora estás tratando de regresar como el Papa?” Hasta el momento no ha habido comentarios de los representantes de Harry sobre las declaraciones de la ex cantante.

