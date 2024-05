Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: cómo ver por TV, streaming y transmisiones gratuitas en EE.UU. y México

¡Prepárense para un gran combate en Las Vegas! Este sábado Canelo Álvarez y Jaime Munguía se enfrentan en un duelo completamente mexicano.

La acción se desatará hoy, sábado 4 de mayo, a partir de las 19:00 horas del Este, cuando Canelo defienda su título como campeón indiscutible de peso supermediano.

Aquí te detallamos cómo seguir este emocionante evento tanto por televisión como a través de streaming online.

¿Cómo ver Canelo vs. Munguía EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming online?

Si prefieres la comodidad del streaming online, ¿cómo ver Canelo vs. Munguía EN VIVO desde Estados Unidos y México? Estas son las opciones disponibles para seguir la cobertura desde el T-Mobile Arena en Las Vegas:

Star+ y ViX+ (México)

DAZN y Amazon Prime Video en PPV (Estados Unidos)

Detalles del PPV

Para los seguidores del boxeo en Estados Unidos, las opciones de PPV en DAZN y Amazon Prime Video están disponibles, aunque tienen un costo.

El PPV de DAZN tiene un precio de $89,99, además de requerir una suscripción regular que cuesta $19,99 por mes con un plan anual o $29,99 con un contrato mensual renovable.

Sin embargo, puedes disfrutar del primer mes de DAZN de forma gratuita.

En Amazon, no necesitas una suscripción Prime para acceder al PPV, pero el precio es el mismo: $89,99. La cobertura de la cartelera comienza a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT, con el evento principal esperado alrededor de las 11 p. m. ET / 8 p. m. PT.

Canales de TV Abierta

¿Dónde ver la pelea Canelo vs. Munguía EN VIVO y GRATIS por televisión abierta?

Si te encuentras en México, podrás disfrutar del enfrentamiento sin costo alguno a través de los siguientes canales:

Azteca 7

Canal 5

Azteca UNO

ADN 40

A+

Transmisión por Cable

¿Cómo ver Canelo vs. Munguía EN VIVO por cable?

Para aquellos que prefieran el cable, aquí están los detalles para sintonizar la pelea desde cualquier plataforma digital:

ESPN (Sky 1548, Izzi 895 y TotalPlay 558)

Streaming Online

Transmisión Global

La transmisión en vivo de Canelo vs. Munguía estará disponible en la mayoría de los territorios importantes del mundo a través de DAZN PPV, con costos y suscripciones que varían según la región: