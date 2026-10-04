Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”, hoy 4 de octubre

¡Llegó el día! Hoy, 4 de octubre, se conocerá el nombre del ganador o ganadora de la cuarta edición de “La Casa de los Famosos México”. El programa cierra votaciones minutos antes de anunciar al vencedor de esta temporada; por lo tanto, cualquier sorpresa puede ocurrir.

A la casa ingresaron 18 participantes y solo cinco estarán en la noche final y son: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres.

Durante la semana, Ernesto Laguardia y Yahir se despidieron como el séptimo y sexto finalista. Sin embargo, esta última salida generó grandes sorpresas debido a la popularidad del cantante.

De acuerdo a la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, Karina Torres se mantiene en la cima de las votaciones con 38 %. Le sigue Mariana Ochoa con 28 %; en el tercer lugar está Ese Pérez con 16 %.

¿Cómo van las votaciones?

Hasta el cuarto lugar descendió Gema Garoa con 13 % y en la última posición está el conductor deportivo Memo Schutz.

A diferencia de las consultas de días anteriores, en esta Garoa bajó de posición, eso podría significar que quedaría de cuarta finalista en esta temporada si su base de fans no vota lo suficiente.

El ganador o ganadora de “La Casa de los Famosos México 4” obtendrá una suma de 4 millones de pesos mexicanos; esta cantidad se traduce a unos $200 mil. Este tipo de formato le da mucha visibilidad a los artistas y los expone a diferentes plataformas para que su popularidad crezca.

Aldo Támez de Nigris se convirtió en el máximo ganador de la tercera temporada y desde entonces, no ha dejado de aparecer en diversos proyectos dentro y fuera de México.

Encuesta de Vaya Vaya. Cortesía: Facebook.

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