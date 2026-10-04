Así fue la aparición de Alejandra Guzmán en La Casa de los famosos México

Apenas unos días después de encender las alarmas entre sus seguidores por sufrir una dislocación de cadera durante un concierto en Veracruz, Alejandra Guzmán demostró que su espíritu indomable sigue intacto.

La icónica cantante de 58 años reapareció ante las cámaras de televisión durante una visita sorpresa al patio de “La casa de los famosos México”, tranquilizando a sus fanáticos sobre su estado de salud y dejando en claro que está lista para continuar con su trayectoria en los escenarios.

El incidente, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó gran preocupación dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la intérprete dejó atrás el mal trago con una sonrisa al hacer su entrada triunfal para convivir con los siete finalistas del programa: Karina Torres, Yahir, Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Ese Pérez y Mariana Ochoa. Con la energía que la caracteriza, Guzmán interpretó su clásico tema “Eternamente bella”, contagiando de entusiasmo a los habitantes de la residencia.

Durante la velada, la artista no solo ofreció su música, sino que también compartió un momento de convivencia cercano. Alejandra confesó a los concursantes lo difícil que le resultaría participar en un formato de telerrealidad debido al alto desgaste emocional e intenso aislamiento que implica. “No es fácil”, reconoció ante los finalistas, quienes escucharon atentos las vivencias y recomendaciones de la consagrada cantante mexicana.

Sin embargo, el momento más comentado de la noche ocurrió en la postgala, donde la cantante hizo gala de su estilo directo y desenfadado. Al ser cuestionada sobre quién debería llevarse el triunfo en la final del reality show, Guzmán desató risas al referirse con ironía a Mariana Ochoa, exintegrante de OV7: “Está difícil, no sé, está el SOS (Ese Pérez) puede ser, Marianita también, no le cae bien a nadie, pero…”, comentó entre carcajadas.

Asimismo, no dudó en expresar abiertamente su respaldo al cantante Yahir, a quien le dijo de forma contundente: “Tú tienes que ganar”.

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