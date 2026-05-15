Alejandra Guzmán revela cuál será el destino del cuadro que Diego Rivera pintó para Silvia Pinal

Luego de muchos meses de especulaciones, la cantante Alejandra Guzmán ha respondido a las dudas sobre el paradero del icónico retrato que Diego Rivera pintó de su madre, la fallecida actriz Silvia Pinal.

En conferencia de prensa para la promoción de su nuevo sencillo, “Los que nos quedamos”, la rockera confesó que su madre le cumplió su deseo de hacerla heredera de dicha pieza.

“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve ching*ndo por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí“, contó ante la prensa.

Sobre el paradero actual de la obra de arte, Alejandra Guzmán detalló que por el momento se encuentra fuera de México: “Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, señaló.

Las preguntas sobre el hogar donde la ‘Diva del Cine de Oro’ vivió desde 1955 tampoco faltaron, específicamente tras los reportes de una supuesta venta. Al respecto, la famosa de 58 años aclaró que la propiedad ubicada en Jardines del Pedregal en la Ciudad de México está dividida en tres partes que le corresponden a los hijos de Silvia Pinal (Luis Enrique, Alejandra y Sylvia Pasquel).

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, dijo para disipar las dudas.

Alejandra Guzmán cuenta sobrelleva la ausencia de su madre Silvia Pinal

A casi dos años del fallecimiento de la primera actriz, la estrella del rock se sinceró ante los medios de comunicación sobre dos momentos en los que asegura haber sentido su presencia.

“La he soñado detrás de una laguna y le digo: ‘¿Cómo estás?’ y me dice: ‘Estoy muy bien, tú no te preocupes por nada’, pero la vi dos veces en forma de luz, una luz muy intensa. Una antes de una operación que fueron 9 y otra en una silla que me traje que le encantaba”, explicó.

La artista finalizó la charla diciendo: “Un día me levanté a las 6 a.m. a tomar agua y de repente veo la luz justo en su silla y todos somos luz, todos vamos a volver a ser polvo de estrellas”.

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