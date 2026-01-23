Alejandra Guzmán revela que le reconstruyeron la columna tras sufrir osteoporosis severa

La cantante mexicana Alejandra Guzmán compartió en una reciente entrevista con el programa ‘Ventaneando’ detalles de lo complicado que fue el 2025 para ella en cuestiones de salud, luego de que se viera obligada a alejarse de los escenarios y de la vida pública por varios meses.

La famosa rockera detalló, en la conversación que tuvo con la emisión de TV Azteca, que fue diagnosticada con osteoporosis severa, lo que la llevó al quirófano, pues los médicos tuvieron que reconstruirle la columna vertebral.

La hija de Doña Silvia Pinal reveló en la misma plática algunos detalles del procedimiento médico al que la sometieron los médicos a cargo de su salud.

“Joel Sánchez, el doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral, nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba llena de osteoporosis. Tengo algo de cemento de algún muerto”, confesó la cantante a la emisión.

La intérprete compartió que su última intervención quirúrgica fue el pasado 18 de diciembre y desde entonces se ha enfocado en su recuperación.

“Estoy derechita, ya comenzamos con mis terapias. Llevo siete meses de estarme operando, la última fue el 18 de diciembre, pero ya terminamos con eso. Ahora empecé terapias y empiezo a hacer barra de piso, que el ballet, siempre, ha sido mi disciplina. En mayo empiezo ya lo fuerte”, continuó La Guzmán, a quien todavía le queda un largo trayecto para recuperarse por completo.

A continuación detalló que por mucho tiempo creyó que sus malestares de salud se habían debido a los polímeros que le inyectaron en el pasado, pero con el nuevo diagnóstico descubrió toda la verdad sobre lo que había detrás de sus dolores.

“Trece años estuve sufriendo por los polímeros y pensaba que era eso, pero no. Tenía una hernia que me apretaba toda la médula, todas las extremidades, por eso me caía, por eso tenía mucha falta de equilibrio”, contó la cantante, quien compartió que la osteoporosis habría sido provocada por los medicamentos que tomó contra el cáncer.

“(Se debió) a todas las medicinas que me dieron, por ejemplo, para el cáncer, que me dio cáncer en el 2010. El Nolvadex, que es una pastilla, hace que la radiación cause osteoporosis”, acusó la intérprete, quien está por cumplir 68 años y en pleno proceso de recuperación.

Sigue leyendo: