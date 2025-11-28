Alejandra Guzmán comparte un emotivo mensaje a un año de la muerte de Silvia Pinal

Tras un año del fallecimiento, este 28 de noviembre, de ‘la última gran diva del Cine de Oro Mexicano’, Silvia Pinal Hidalgo, su hija Alejandra Guzmán le dedico un sentido mensaje en las redes sociales.

La cantante publicó una fotografía del altar que tiene en su casa en honor a su mamá, acompañada de un breve pero profundo mensaje: “Te extraño, gigante y espectacular”.

Pinal Hidalgo falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años de edad, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.

La noticia conmocionó a la industria y a sus millones de admiradores, marcando el final de una era. Sus restos fueron cremados y depositados en una urna en forma de corazón, que descansa en la cripta familiar del Panteón Jardín de la Ciudad de México.

Homenaje a Silvia Pinal

El 30 de noviembre de 2024, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para albergar un homenaje póstumo de cuerpo presente, un acto a la altura de su legado. Al evento acudieron familiares, amigos, colegas y un público que deseaba dar el último adiós a la musa de directores como Luis Buñuel.

La familia cercana de Silvia Pinal: sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, su nieta Stephanie Salas y sus bisnietas Camila Valero y Michelle Salas le dan el último adiós a su progenitora durante el homenaje de cuerpo presentado a la primera actriz en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, a donde acudieron compañeros y seguidores de la inolvidable Diva del espectáculo nacional/México, 30 de noviembre de 2024.

Crédito: Mezcalent.

Fue en ese escenario donde Alejandra Guzmán, su hija, se dirigió a los presentes con palabras cargadas de emoción y orgullo. “Para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo, mi madre es grandiosa”, comenzó la intérprete.

En su mensaje, Guzmán resaltó la fuerza y el legado de su madre: “Siempre me enseñó… que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte, siempre cosas que llevaremos todas y creo que esa es la mejor herencia que puedo tener”. Aseguró sentirse tranquila, pues su madre “tuvo una buena vida y se fue sin ningún pesar”, describiéndola como una “reina” y “la madre más bella”.

