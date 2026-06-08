Nueva regla hará más difícil para inmigrantes obtener un permiso de trabajo

Los inmigrantes con algún tipo de ‘parole’, acción diferida a la deportación o liberados temporalmente en EE.UU. podrían enfrentar complicaciones para obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD) bajo una nueva regla propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“[Se] propone limitar y aclarar los requisitos para la autorización discrecional de empleo para los extranjeros que hayan ingresado temporalmente a Estados Unidos bajo libertad condicional por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo, a quienes se les haya otorgado la acción diferida, o contra quienes exista una orden final de deportación”, indica la propuesta de la regla publicada en el Registro Federal.

El permiso de trabajo en EE.UU. será incluso más complicado para aquellos inmigrantes que reconozcan haber cometido algún delito o hayan sido arrestados.

También se indica que la nueva regla afectaría a quienes “hayan sido liberados temporalmente de la custodia bajo una orden de supervisión”, en referencia a las personas que fueron detenidas por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que son puestas en libertad, pero deben tener citas regulares con tal dependencia.

Parte de la regla pide a los inmigrantes demostrar que tienen una necesidad económica extraordinaria, para que los oficiales de inmigración revisen su petición.

“La norma propuesta también exigirá que los extranjeros en estas categorías demuestren su necesidad económica de empleo y justifiquen un ejercicio favorable de la discreción”, se acota.

Incluso las personas que ya tengan el permiso de empleo, pero quieran renovarlo deberán demostrar que tienen trabajo y bajo el sistema E-Verify.

“El DHS también propone exigir que los extranjeros que soliciten la renovación o solicitudes posteriores de autorización de empleo en estas categorías estén empleados o busquen empleo con un empleador que participe en E-Verify, el programa electrónico de verificación de elegibilidad de empleo administrado por el USCIS”, indica la propuesta.

La información biométrica será esencial en la mayoría de los casos, antes de que la agencia procese las peticiones de EAD, bajo el objetivo de evitar otorgar tal autorización a quienes hayan cometido algún delito, pero también por si la persona forma parte de alguna pandilla.

“[Para] quienes existan pruebas de que el extranjero es miembro de una pandilla u organización terrorista, no justifican un ejercicio favorable de la discreción, a menos que existan intereses públicos contrapuestos significativos, que pueden incluir la presencia del extranjero en los Estados Unidos para colaborar con las fuerzas del orden en dicho país”, acota el DHS.

Antes de la publicación de la regla final se dieron 60 días para recibir comentarios públicos, los cuales deberán ser considerados por las autoridades antes de emitir los lineamientos.

Y los permisos de trabajo serían de máximo un año

El DHS también pretende acortar el periodo de validez de los EAD a no más de un año, esto depende por casa caso, pero la agencia se basa en la ley H.R.1, conocida como la “Gran y Hermosa Ley”, donde se establecen nuevos períodos de validez para la autorización de empleo basada en el Estatus de Protección Temporal (TPS), por ejemplo.

Con base en esa ley, el DHS busca alinear otros permisos de trabajo bajo visas específicas, así como repetir los datos biométricos en las renovaciones del documento.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador sénior en el American Immigration Council, advirtió que la nueva regla de la administración Trump podría afectar a miles de familias.

“La administración Trump también propone limitar muchos permisos de trabajo a solo un año antes de su renovación, lo que afecta a las personas que buscan la residencia permanente a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense, a los cónyuges de los titulares de visas H-1B, a los solicitantes de asilo y a otros”, indicó Reichlin-Melnick.

El experto criticó en un amplio mensaje en X que, en lugar de facilitar los procesos migratorios legales, la administración Trump lo hace más complejos y genera inestabilidad.

“Nos preocupa profundamente que la nueva propuesta del USCIS genere mayor inestabilidad y caos para las familias, las empresas y las comunidades”, señaló.