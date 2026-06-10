Redadas en lugares de trabajo: qué documentos puede pedir ICE y qué no debe hacer un trabajador

Las redadas migratorias en lugares de trabajo volvieron a poner en alerta a empleados, empleadores y familias inmigrantes en Estados Unidos. En restaurantes, obras de construcción, fábricas, bodegas o negocios pequeños, una visita de agentes de ICE puede generar miedo, confusión y decisiones tomadas en segundos.

Por eso conviene saber algo básico antes de que ocurra: los trabajadores tienen derechos, incluso si no tienen estatus migratorio regular. Pero también hay errores que pueden empeorar una situación difícil, como correr, mentir, entregar documentos falsos o firmar papeles sin hablar antes con un abogado.

Organizaciones legales como el National Immigration Law Center, la American Immigration Lawyers Association y la Oficina de la Fiscal General de Nueva York recomiendan mantener la calma, no interferir con los agentes, ejercer el derecho a guardar silencio y pedir asesoría legal antes de firmar cualquier documento.

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¿ICE puede entrar a cualquier lugar de trabajo?

No siempre. ICE puede entrar a las áreas públicas de un negocio, como un comedor de restaurante, una recepción o una zona abierta al público. Pero, para ingresar a áreas privadas, como cocinas cerradas al público, depósitos, oficinas internas o zonas exclusivas para empleados, generalmente necesita el consentimiento del empleador o una orden judicial válida.

Nueva York

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York explica que ICE no puede entrar legalmente a un espacio privado del lugar de trabajo sin una orden judicial o sin permiso del empleador. Una orden judicial debe estar firmada por un juez y especificar el lugar que puede ser registrado.

California

En California, la regla es todavía más estricta para los empleadores. La ley estatal de protección de trabajadores inmigrantes limita la posibilidad de que una empresa entregue acceso voluntario a agentes migratorios en áreas no públicas del lugar de trabajo si no hay una orden judicial válida.

En la práctica, si ICE quiere entrar a una cocina, depósito, oficina interna o zona exclusiva para empleados, debe presentar una orden firmada por un juez o contar con una base legal suficiente; no alcanza con una orden administrativa emitida por la propia agencia.

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Texas

En Texas, donde no existe una protección estatal equivalente a la de California, sigue aplicando la regla constitucional general: ICE puede ingresar a zonas públicas de un negocio, pero para entrar a áreas privadas del lugar de trabajo necesita una orden judicial válida o el consentimiento del empleador.

Organizaciones legales recomiendan que los trabajadores no autoricen el ingreso a espacios privados, no discutan con los agentes y pidan que cualquier orden sea mostrada a la persona responsable o al abogado de la empresa.

Nevada

En Nevada, la guía de la Fiscalía General del estado para negocios indica que una orden judicial firmada por un juez de una corte federal o estatal puede dar a ICE acceso a áreas privadas, pero el empleador debe revisar qué lugares específicos autoriza el documento.

Sin esa orden judicial, los agentes necesitan consentimiento para entrar a zonas privadas del negocio. La recomendación oficial es mantener la calma, no interferir con actividades legales de los agentes y no entregar información sobre empleados si no existe una obligación legal clara.

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Qué diferencia hay entre una orden judicial y una orden administrativa

Una orden judicial está firmada por un juez y puede autorizar una entrada o registro en condiciones específicas.

Una orden administrativa de ICE, en cambio, suele estar firmada por un funcionario migratorio, no por un juez. Según guías de organizaciones legales, una orden administrativa no siempre autoriza a los agentes a entrar en áreas privadas del trabajo sin consentimiento.

Las investigaciones migratorias en lugares de trabajo suelen concentrarse en sectores como construcción, agricultura, manufactura, hoteles y restaurantes. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

En una situación real, un trabajador no tiene que discutir con los agentes ni intentar bloquearlos. Pero puede preguntar si tienen una orden firmada por un juez y puede decir que no da consentimiento para una entrada o registro.

Según las organizaciones especializadas en el tema, una frase segura y simple sería: “Quiero guardar silencio. No doy permiso para que registren mis pertenencias. Quiero hablar con un abogado.”

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Qué documentos puede pedir ICE a un trabajador

En una redada o control migratorio, los agentes pueden hacer preguntas sobre identidad, lugar de nacimiento, ciudadanía o estatus migratorio. Pero los trabajadores tienen derecho a guardar silencio.

La American Immigration Lawyers Association indica que los empleados pueden permanecer en silencio, negarse a mostrar identificación en ciertas circunstancias y pedir hablar con un abogado antes de firmar documentos.

Si una persona decide entregar un documento, nunca debe presentar papeles falsos. Entregar una identificación falsa, un número de Seguro Social falso o documentos migratorios ajenos puede generar consecuencias mucho más graves.

Qué no debe hacer un trabajador durante una redada

Lo primero: no correr. Correr puede ser interpretado como señal de evasión y puede aumentar el riesgo de detención o uso de fuerza. Tampoco conviene discutir, empujar, obstruir a los agentes o intentar esconderse en zonas peligrosas.

Correr puede ser interpretado como señal de evasión y puede aumentar el riesgo de detención o uso de fuerza. Tampoco conviene discutir, empujar, obstruir a los agentes o intentar esconderse en zonas peligrosas. Tampoco hay que mentir sobre ciudadanía o estatus migratorio. Decir falsamente que uno es ciudadano estadounidense puede tener consecuencias migratorias serias.

Decir falsamente que uno es ciudadano estadounidense puede tener consecuencias migratorias serias. Otro error común es firmar documentos por miedo. Si ICE entrega papeles, el trabajador puede pedir hablar con un abogado antes de firmar. Algunos documentos pueden implicar una salida voluntaria, una renuncia a derechos o una aceptación de hechos que luego afecten el caso.

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¿Hay que responder preguntas sobre el lugar de nacimiento?

No. Un trabajador puede ejercer su derecho a guardar silencio. Eso incluye preguntas como dónde nació, cómo entró al país, si tiene papeles, cuánto tiempo lleva en Estados Unidos o dónde vive. La recomendación legal más repetida es no mentir, no inventar respuestas y no entregar información innecesaria.

Guardar silencio no significa pelear. Significa decir, de forma clara: “No quiero responder preguntas. Quiero hablar con un abogado.”

¿ICE puede revisar bolsos, teléfonos o pertenencias?

Un trabajador puede decir que no da consentimiento para que revisen sus pertenencias. Eso no significa que los agentes no intenten hacerlo o que la situación no escale. Pero desde el punto de vista de los derechos, la persona puede dejar claro que no autoriza el registro.

También conviene no entregar el teléfono desbloqueado sin asesoría legal. Si los agentes piden revisar un celular, la persona puede decir que no da consentimiento y que quiere hablar con un abogado.

En 2026 no suelen haber redadas masivas: las detenciones migratorias son más enfocadas en “situaciones irregulares”, según el ICE. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué debe hacer el empleador

El empleador también debe tener un plan. El National Immigration Law Center recomienda capacitar a los trabajadores para que no autoricen el ingreso de ICE a áreas privadas y para que indiquen a los agentes que deben hablar con la persona designada por la empresa.

El empleador puede pedir ver la orden, revisar si está firmada por un juez, verificar qué áreas autoriza a registrar y contactar de inmediato a un abogado.

Si ICE llega con una Notificación de Inspección para revisar formularios I-9, se trata de una auditoría laboral. ICE explica que el Form I-9 es el documento usado para verificar la autorización de empleo, y los empleadores deben presentar esos registros dentro de los plazos establecidos por la ley.

Qué hacer si un compañero es detenido

Si un trabajador ve que un compañero es detenido, puede anotar información básica: fecha, hora, lugar, nombre de los agentes si está visible, número de placa si puede verse, vehículos usados y nombre completo de la persona detenida.

También puede avisar a la familia o al contacto de emergencia, si lo tiene. Grabar puede estar permitido en algunos contextos, siempre que no se interfiera con el operativo ni se ponga en riesgo la seguridad de nadie. Las reglas pueden variar según el lugar.

Lo importante es no bloquear físicamente a los agentes ni discutir. La información tomada con calma puede servir luego para que un abogado o una organización comunitaria ubique a la persona detenida.

Cómo prepararse antes de una redada

Los trabajadores inmigrantes deberían tener un plan básico: memorizar el teléfono de un familiar o abogado, dejar documentos importantes con alguien de confianza, preparar autorizaciones para el cuidado de hijos si corresponde y saber quién puede recoger a los niños en caso de emergencia.

También conviene no llevar documentos falsos. Si una persona tiene documentos migratorios válidos, puede consultar con un abogado cuándo conviene llevarlos y cuándo no.

Las organizaciones legales recomiendan que las familias tengan una carpeta segura con pasaportes, actas de nacimiento, información médica, contactos de emergencia y datos escolares de los hijos.

La regla más importante: en una redada laboral, el miedo puede empujar a hacer justo lo peor: correr, mentir, discutir o firmar sin entender. La regla práctica es más corta: guardar silencio, no presentar documentos falsos, no resistirse, no firmar nada sin asesoría legal y pedir hablar con un abogado.

No elimina el riesgo. Pero puede evitar errores que después son mucho más difíciles de corregir.

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