ICE detuvo a una monja cuando iba a misa en Texas: fue liberada tras la presión de su comunidad

Una monja católica fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando caminaba hacia la iglesia para asistir a la misa dominical en McAllen, Texas. Horas después recuperó la libertad gracias a la intervención de líderes religiosos, legisladores de ambos partidos y miembros de la comunidad que pidieron su liberación inmediata.

La religiosa es sor Leticia Ugboaja, una ciudadana nigeriana que pertenece a la congregación Daughters of Mary Mother of Mercy. Además de su labor pastoral como ministra extraordinaria de la Comunión en la iglesia Our Lady of Sorrows, trabaja como enfermera registrada en el South Texas Health System y durante una década ejerció como asistente certificada de enfermería en la región.

La detuvieron cuando caminaba hacia la iglesia

Según informó la Diócesis de Brownsville, la religiosa fue interceptada por agentes de ICE mientras se dirigía caminando a la misa del domingo, vestida con su hábito religioso. Durante el procedimiento fue esposada y trasladada a un centro de detención migratoria.

De acuerdo con los medios locales, los agentes también le retiraron su Biblia y su rosario. Desde el centro de detención logró comunicarse con un sacerdote, lo que desencadenó una rápida movilización para pedir su liberación.

@expedientecatolico La monja nigeriana sor Leticia Ugboaja, conocida como “Sister Letty”, fue liberada un día después de haber sido detenida por ICE mientras caminaba hacia misa. Su caso generó una fuerte ola de indignación y llamó la atención de varios miembros del Congreso de Estados Unidos, quienes intervinieron para solicitar su liberación. Sor Leticia pertenece a la congregación Daughters of Mary Mother of Mercy, reside en McAllen, Texas, donde sirve a su comunidad religiosa y también trabaja como enfermera. Su detención reavivó el debate sobre los operativos migratorios y el impacto que pueden tener incluso sobre miembros de comunidades religiosas. ¿Qué opinas de este caso? 👇 #monja #dios #jesus ♬ son original – 🌅🤍🫶🏻

La presión de la comunidad aceleró su liberación

La noticia provocó una inmediata reacción de la comunidad católica del sur de Texas. El obispo de Brownsville, Daniel Flores, calificó lo ocurrido como “profundamente perturbador” y cuestionó los protocolos que permitieron detener a una religiosa mientras caminaba pacíficamente hacia una celebración religiosa. También participaron en las gestiones la hermana Norma Pimentel, reconocida por su trabajo con migrantes en la frontera, y congresistas republicanos y demócratas, entre ellos, Monica De La Cruz y Henry Cuellar.

Tras unas diez horas bajo custodia, ICE autorizó su liberación. Sin embargo, la religiosa deberá presentarse nuevamente ante las autoridades migratorias el próximo 28 de julio, mientras continúa su proceso migratorio.

Persisten las dudas sobre el motivo de la detención

Hasta este jueves, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni ICE habían explicado públicamente por qué sor Leticia fue detenida cuando se dirigía a la iglesia. La falta de información ha generado críticas entre líderes religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes, que consideran que el caso refleja el endurecimiento de las políticas de control migratorio en el país.

En un mensaje publicado tras la liberación, la congresista Mónica De La Cruz afirmó que las acciones de inmigración deben centrarse en personas que representen una amenaza para la seguridad pública y no en una religiosa que se dirigía a misa. Por su parte, el obispo Flores pidió revisar los protocolos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El caso ha reavivado el debate sobre los operativos migratorios cerca de lugares de culto y sobre el impacto que las medidas de control pueden tener en comunidades religiosas que trabajan diariamente con migrantes y personas vulnerables.

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