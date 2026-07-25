5 acciones al conducir por las que pueden multarte en California y no lo sabías

Existen infracciones de tránsito que son evidentes, como exceder el límite de velocidad o ignorar un semáforo en rojo. Sin embargo, el Código de Vehículos en California también contempla reglas menos conocidas y que muchos conductores incumplen sin saberlo o sin darse cuenta.

Conocer estas disposiciones puede ayudarte a evitar gastos inesperados al exponerte a multas, puntos en tu historial de conducción y sanciones adicionales si reinciden.

5 infracciones de tránsito en California que implican una multa

1. Estacionarte demasiado cerca de un cruce peatonal

Una de las normas más recientes en California impide estacionar un vehículo a menos de 20 pies (unos seis metros) de un paso peatonal, o a menos de 15 pies cuando existe una extensión de la acera. El objetivo es mejorar la visibilidad entre conductores, peatones y ciclistas.

Muchos automovilistas creen que solo aplica si la zona está pintada de rojo o cuenta con señalización, pero no siempre es así. Dependiendo de la autoridad local, la infracción puede superar los $100 dólares.

2. Usar la bocina para saludar o por enojo

El claxon no está pensado para expresar impaciencia en un embotellamiento ni para llamar la atención de un amigo. La legislación estatal solo permite utilizarlo cuando sea necesario para advertir un peligro inmediato.

Si un agente considera que la bocina fue utilizada de forma indebida, puede emitir una multa que ronda los $100, además de los recargos administrativos que correspondan.

3. Conducir con auriculares en ambos oídos

Escuchar música, un podcast o las instrucciones del GPS con audífonos en ambos oídos también constituye una infracción. La ley exige mantener al menos un oído libre para poder percibir sirenas, bocinas y otros sonidos del entorno.

Esta falta puede traducirse en una sanción cercana a los $200, dependiendo del condado y de los cargos adicionales aplicables.

4. Bloquear la entrada de tu propia cochera

Aunque resulte sorprendente, estacionar un vehículo frente al acceso de tu propio garaje también puede ser motivo de sanción. La prohibición existe porque la rampa forma parte del espacio público y no debe permanecer obstruida.

Las multas por esta infracción suelen comenzar alrededor de los $70, aunque el importe puede variar entre municipios.

5. Colgar objetos del espejo retrovisor

Rosarios, ambientadores, adornos o cualquier objeto suspendido del espejo retrovisor pueden reducir el campo visual del conductor. Si un oficial determina que representan un obstáculo para la visibilidad, puede emitir una infracción.

En muchos casos se trata de una “fix-it ticket”, que permite corregir el problema y acreditar la reparación para reducir o evitar el pago completo. Sin embargo, si no se cumple con el procedimiento, la sanción puede superar los $100.

Respetar estas normas, aunque parezcan poco conocidas, ayuda a prevenir accidentes y evita sanciones que pueden afectar tu historial de conducción y desajustar tus finanzas. Antes de salir a la carretera, conviene revisar estos pequeños detalles que son habituales en California.

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