Me suspendieron la licencia de conducir en California: lo que debes hacer ahora

Perder temporalmente el derecho a manejar en California puede convertirse en un problema cotidiano serio, especialmente si dependes del auto para trabajar o cumplir con tus actividades diarias. Sin embargo, una suspensión no es definitiva: existen pasos claros para recuperar tu licencia de conducir.

Lo primordial es que cumplas con el debido proceso, el tiempo de suspensión; que no puede levantarse, y los requisitos establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California.

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental identificar la causa de la suspensión. Según el DMV y firmas legales como Shouse California Law Group, las razones más comunes incluyen:

Conducir bajo la influencia (DUI)

Acumulación de puntos por infracciones

No pagar multas o manutención de hijos

Condiciones médicas que afectan la conducción

No contar con seguro de auto

La razón determinará tanto la duración de la suspensión como los requisitos para recuperar la licencia, pero debes saber que no existe un plazo único. Por ejemplo:

Un primer DUI puede implicar una suspensión de 6 meses

Una segunda infracción puede extenderse a 1 año

Acumular demasiados puntos puede generar 6 meses de suspensión más un período de prueba

En algunos casos, como deudas o condiciones médicas, la suspensión se mantiene hasta que se resuelva el problema.

Lee también: Cómo renovar tu licencia de conducir en California: métodos y requisitos

¿Qué hacer durante la suspensión de tu licencia de conducir?

Mientras tu licencia esté suspendida, no puedes conducir legalmente en California. Sin embargo, existe una alternativa: solicitar una licencia restringida.

Después de 30 días de la suspensión (o antes, en ciertos casos de DUI) puedes solicitar este permiso que te permite conducir en situaciones específicas, como ir y volver del trabajo, conducir durante tus labores o asistir a programas obligatorios, como escuela de DUI.

Para obtener esta licencia registringida, indica el Shouse California Law Group, debes acudir en persona a una oficina del DMV, pagar las tarifas correspondientes y presentar un seguro SR-22 (prueba de responsabilidad financiera).

En casos de DUI, también podrías necesitar instalar un dispositivo de bloqueo de encendido (IID).

Cómo recuperar tu licencia de conducir, paso a paso

Una vez finalizado el período de suspensión, comienza el proceso de reinstalación. Este no es automático, por lo que debes gestionarlo directamente. Estos son los pasos correspondientes:

1. Cumple con todos los requisitos

Dependiendo del caso, podrías necesitar:

Completar cursos de educación vial o de DUI

Pagar multas pendientes

Realizar servicio comunitario

Presentar evaluaciones médicas

2. Presenta prueba de seguro

El DMV suele exigir un formulario SR-22, que certifica que cuentas con el seguro mínimo requerido.

3. Paga las tarifas

Las tarifas varían según el caso, pero pueden incluir:

$125 dólares de reemisión administrativa (adultos)

$100 si eres menor de 21 años

Cargos adicionales relacionados con DUI u otras sanciones

4. Solicita la reinstalación

Debes presentar tu solicitud ante el DMV, ya sea en línea (para algunos pagos) o en persona, entregando todos los documentos requeridos.

Recuperar la licencia en California puede tomar tiempo, pero seguir cada paso al pie de la letra es clave para evitar retrasos. La recomendación de los especialistas es no conducir mientras la licencia esté suspendida, ya que esto puede agravar las sanciones.

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