Qué llevar al DMV de California para sacar la licencia por primera vez: lista actualizada 2026

Sacar la licencia de conducir por primera vez en California es un paso importante, pero muchas personas pierden tiempo porque llegan al DMV sin todos los documentos requeridos. El proceso no es complicado si vas preparado. Tener clara la lista actualizada de lo que debes llevar puede marcar la diferencia entre completar el trámite en una sola visita o tener que regresar otro día. Aquí te explicamos exactamente qué necesitas y cómo prepararte para evitar errores comunes.

En ocasiones es necesario solicitar una cita para ser atendido en el DMV y evitar largas filas. Crédito: Michael Gordon | Shutterstock

Documento de identidad válido

Lo primero que debes presentar es un documento oficial que pruebe tu identidad y fecha de nacimiento. Puede ser un pasaporte vigente, un acta de nacimiento original emitida por una autoridad oficial o una tarjeta de residencia permanente si eres inmigrante. El documento debe estar en buen estado y ser legible. Copias simples generalmente no son aceptadas si no están certificadas.

Número de Seguro Social o comprobante equivalente

Si tienes Número de Seguro Social, deberás proporcionarlo al momento de la solicitud. El DMV verifica esa información electrónicamente. No siempre es necesario llevar la tarjeta física, pero sí debes saber el número correctamente. En caso de no ser elegible para un SSN, existen opciones alternativas bajo la legislación estatal, pero debes indicarlo desde el inicio del trámite.

Prueba de residencia en California

Uno de los requisitos más importantes es demostrar que realmente vives en California. Necesitarás presentar al menos dos documentos diferentes que muestren tu nombre completo y tu dirección actual. Algunos ejemplos aceptados incluyen:

Facturas recientes de servicios públicos

Estado de cuenta bancario

Contrato de alquiler firmado

Documento de seguro médico o de auto

Correspondencia oficial del gobierno

Es importante que la dirección coincida exactamente con la que colocarás en tu solicitud.

Formulario de solicitud

Antes de tu cita, debes completar la solicitud de licencia. Esto puede hacerse en línea o directamente en el DMV. Llenarla con anticipación ahorra tiempo en ventanilla. Revisa bien que todos los datos estén correctos, especialmente nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Cada estado tiene normas similares, pero a veces algunos detalles cambian. Es importante siempre consultar al DMV local antes de solicitar la licencia de conducir. Crédito: Mehaniq | Shutterstock

Pago de la tarifa

El trámite tiene un costo que cubre el examen teórico, el examen práctico y la emisión de la licencia si apruebas. Es recomendable llevar una forma de pago aceptada por la oficina donde realizarás el trámite. Sin el pago, el proceso no puede avanzar.

Examen de conocimiento y prueba de visión

Para obtener tu licencia por primera vez, deberás aprobar un examen escrito sobre reglas de tránsito y señales de tráfico de California. También se realiza una prueba de visión básica. Si no apruebas el examen teórico, tendrás oportunidades adicionales, pero es mejor estudiar el manual del conductor antes de tu cita.

Examen práctico de manejo

Una vez aprobado el examen escrito y obtenido tu permiso, deberás programar la prueba práctica de manejo. El día del examen necesitas llevar un vehículo en buen estado, con registro y seguro vigente. El examinador evaluará tu capacidad para conducir de forma segura.

Consejos prácticos para evitar contratiempos

Agenda tu cita con anticipación para evitar largas esperas. Revisa que tus documentos no estén vencidos y lleva originales, no solo copias. Organiza tus papeles en una carpeta para presentarlos fácilmente cuando te los pidan. Además, llega al menos 15 minutos antes de tu cita programada.

Ir al DMV de California preparado es la clave para sacar tu licencia por primera vez sin retrasos. Identificación válida, pruebas de residencia, número de Seguro Social y pago de tarifa son los pilares del trámite. Si organizas todo con anticipación y estudias para el examen, podrás completar el proceso de manera rápida y segura.

También te puede interesar:

· Tesla vs. California DMV: qué cambia para los conductores en EE. UU.

· Cómo afecta a los conductores mayores de 70 años la nueva regla del California DMV

· Evita sanciones del DMV: guía para placas vencidas 2026