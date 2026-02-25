Evita sanciones del DMV: guía para placas vencidas 2026

Conducir con placas vencidas en Estados Unidos es una infracción común, pero puede tener consecuencias importantes para tu bolsillo y tu historial de manejo. Las multas, recargos y, en algunos casos, la retención del vehículo, son solo algunas de las sanciones que enfrentan quienes no renuevan su registro a tiempo. En esta nota te decimos por cuáles sob las reglas al respecto y por qué anticiparte al vencimiento de las placas es la mejor estrategia para evitar sanciones del DMV.

Es necesario que renueves constantemente tu registro y placas de matrícula solicitando un sticker en el DMV. Crédito: ZikG | Shutterstock

¿Por qué es importante mantener las placas vigentes?

Las placas y el registro demuestran que tu vehículo cumple con los requisitos legales, como impuestos, seguro y revisiones de seguridad o ambientales. Circular con placas vencidas significa que tu auto no está formalmente autorizado para estar en la vía pública, lo que puede derivar en multas inmediatas. Los oficiales identifican fácilmente la irregularidad mediante los stickers de registro, y detener un vehículo por esta razón es habitual.

Multas más comunes por placas vencidas

Las sanciones dependen del estado y del tiempo que han pasado las placas sin renovarse, pero suelen incluir:

Multa inicial: entre $20 y $150 para registros recién vencidos.

entre $20 y $150 para registros recién vencidos. Recargos por retraso: algunos estados agregan un cargo mensual adicional.

algunos estados agregan un cargo mensual adicional. Multas por reincidencia: repetir la falta puede duplicar o triplicar la sanción.

repetir la falta puede duplicar o triplicar la sanción. Retención del vehículo: registros vencidos por varios meses pueden derivar en remolque del auto.

registros vencidos por varios meses pueden derivar en remolque del auto. Citación judicial: ignorar avisos de multa puede escalar a un proceso legal.

Las multas se vuelven más severas si se combinan con otras infracciones, como conducir sin seguro o sin licencia vigente.

Período de gracia para renovar placas

Algunos estados ofrecen un margen de días después del vencimiento, normalmente entre 5 y 30, para renovar sin recargos. Este período de gracia ayuda a evitar cargos administrativos, pero no garantiza inmunidad frente a sanciones si te detiene un oficial. Por eso, renovar antes de la fecha límite es lo más recomendable.

¿Cómo renovar placas y evitar multas del DMV?

Renueva con anticipación: muchos estados permiten renovar entre 30 y 90 días antes de que expire el registro. Configura recordatorios: alertas digitales por correo o mensaje ayudan a no olvidar la fecha. Mantén tus datos actualizados: si cambias de domicilio, asegúrate de que el DMV tenga tu dirección correcta. Completa inspecciones obligatorias: revisiones ambientales o de seguridad deben hacerse antes del vencimiento para evitar retrasos.

Si conduces con placas de matrícula vencidas es muy probable que seas multado y sancionado por las autoridades. Crédito: JasonDoiy | Shutterstock

Consecuencias de no renovar a tiempo

Ignorar placas vencidas puede afectar tu historial de conducción, generar multas acumuladas y complicar la venta de tu vehículo. Incluso en algunos estados, esta falta puede escalar a cargos judiciales. Mantener las placas y el registro al día protege tu historial, evita sanciones y asegura que tu auto cumpla con la ley.

