Marjorie Taylor Greene exhibe al republicano Mike Lawler por presuntamente odiar a Donald Trump

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, acusó a su excompañero de partido Mike Lawler, congresista por Nueva York, de burlarse a espaldas del presidente Donald Trump.

Entre las revelaciones más controversiales de su entrevista concedida al presentador de televisión Tucker Carlson, la conservadora que renunció a su escaño en el arranque del año para evitar la presión del mandatario de la nación, describió a Mike Lawler como un personaje que lleva años despotricando en contra del magnate neoyorquino y de las políticas promovidas desde la Casa Blanca.

“Odiaba a Donald Trump, se burlaba de él constantemente, lo imitaba, se reía de su voz”, rememoró.

De hecho, Taylor Greene reconoció que a ella constantemente la molestaba por respaldar a Trump e incluso llegó a considerarlo un demócrata de closet.

“Solía atacarme, burlarse de mí, venir a buscarme al pleno de la Cámara y mofarse por apoyar a Donald Trump. Esto fue en los cuatro años previos a que fuera reelegido presidente en 2024.

Y él era… yo pensaba: ‘Este tipo es literalmente uno de los peores… bueno, yo diría que es el peor, pero Randy Fine es realmente el peor. Mike Lawler era increíblemente… yo pensaba que era demócrata”, subrayó.

Mike Lawler, congresista por Nueva York, se convirtió en objeto de críticas severas provenientes de Marjorie Taylor Greene. (Crédito: Brittainy Newman / AP)

A través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la oficina de Lawler respondió a los comentarios de Taylor Greene, pero optó por arremeter en contra de Tucker Carlson.

“Tucker Carlson es un imbécil. Estos estafadores están realmente embruteciendo a Estados Unidos con un argumento absurdo tras otro”, señala un mensaje.

De hecho, el señalamiento de Marjorie Taylor Greene en contra del conservador de 39 años contradice el historial que desde hace años lo ubica como uno de los personajes más dispuestos para ayudar a Donald Trump a impulsar sus campañas en busca de convertirlo en presidente.

En 2016, Lawler fue delegado en la Convención Nacional Republicana y a través de su consultora Checkmate Strategies trabajó una estrategia para reforzar su imagen frente al electorado, así que perfilarlo como uno de sus detractores resulta un tanto descabellado.

Sin embargo, en los últimos meses, algunos republicanos parecieran no desear seguir bajo su tutela y de ahí derivan algunas declinaciones a buscar la reelección ya sea en la Cámara de Representantes o bien en el Senado.

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