Marjorie Taylor Greene invita a “quitarse la venda de los ojos” y ver en qué se ha convertido Trump

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, lanzó una invitación dirigida a los estadounidenses para “quitarse la venda de los ojos” y ver en qué se ha convertido el presidente Donald Trump en los últimos meses y con respecto a su primera etapa al frente del gobierno.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, la controversial mujer que decidió renunciar a su escaño hace unas semanas al sentir la presión del magnate neoyorquino por exigir la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y debido a las críticas lanzadas en contra del líder de la Cámara de Representantes, volvió a la carga en contra del jefe de la nación poniendo en tela de juicio su estabilidad mental al cuestionar su amenaza de aniquilar a toda una civilización, esto en el caso de la iraní.

“Es una locura absoluta. ¿Cómo puede una persona mentalmente estable pedir que se asesine a toda una civilización, que se la aniquile para siempre? Eso es lo que pidió el presidente, y eso demuestra la grave inestabilidad de su pensamiento, ya que no sólo lo dijo en privado, quizás con sus asesores, sino que además usó su megáfono, su plataforma Truth Social, para difundirlo por todo el país y el mundo entero”, indicó.

Marjorie Taylor Greene era una de las republicanas admiradas por Donald Trump e inexplicablemente ahora es una de sus principales detractoras. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

La republicana de 51 años también mencionó cómo, en cuestión de meses el presidente Trump, pasó de ser un intermediario dispuesto a lograr la paz entre las naciones a convertirse en un promotor y generador de guerras.

“Ha pasado de ser el presidente de la paz al presidente de la guerra, y eso no lo apoyo en absoluto”, expuso.

Acto seguido, Taylor Green exhortó a la ciudadanía a analizar a detalle el cambio de personalidad exhibido por Donald Trump a través de sus acciones y políticas.

“Lo que tiene que pasar es que el pueblo estadounidense despierte a la verdad. Así que, ellos —el pueblo estadounidense— deben quitarse la venda de los ojos, porque, miren, hemos apoyado a Trump durante 10 años, o incluso más”, subrayó.

Durante su campaña en busca de volver a ganar la presidencia, la excongresista de Georgia se pasó meses enteros defendiendo al neoyorquino de 79 años y cuando se pensaba que el multimillonario le brindaría un impulso para continuar con su evolución política, repentinamente comenzó a definirla como una “traidora” dispuesta a perjudicar a MAGA.

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